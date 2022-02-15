https://ria.ru/20220215/immunitet-1772998410.html

В Петербурге коллективный иммунитет к COVID-19 достиг ста процентов

В Петербурге коллективный иммунитет к COVID-19 достиг ста процентов - РИА Новости, 16.02.2022

В Петербурге коллективный иммунитет к COVID-19 достиг ста процентов

В Санкт-Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг ста процентов, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый заместитель... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-15T20:18

2022-02-15T20:18

2022-02-16T01:02

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

санкт-петербург

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг ста процентов, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана."Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту Министерства здравоохранения, мы достигли ста процентов. Там учитываются <…> переболевшие и люди, которые привиты", — сказал он.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе городского комздрава, это сто процентов от плана по методике Минздрава. В подсчет включены переболевшие и вакцинированные.По словам Сараны, в городе привиты свыше 3,14 миллиона человек, вакцину от коронавируса получили более 2,4 тысячи детей."У нас работает 190 пунктов, есть 92 пункта для детей, 50 передвижных. <…> За вчерашний день мы привили более семи тысяч человек, люди идут, спрос есть", — отметил Сарана.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. По данным на 11 февраля, в целом по стране полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента (64,1 процента за неделю до этого). Как поясняли в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, это происходит из-за того, что у первых привитых и переболевших более полугода назад иммунитет утрачивается.В пяти регионах показатель превышает 80 процентов: это Санкт-Петербург (85,8 процента), Севастополь (85,2 процента), Карелия (85,6 процента), Мурманская область (83,5 процента) и Тува (80 процентов).Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80 процентов или выше.

https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772725662.html

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, санкт-петербург, коронавирус в россии