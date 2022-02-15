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Стало известно, зачем США раскачивают кризис на Украине
WSJ: США обогатились на поставках газа из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 15.02.2022
Стало известно, зачем США раскачивают кризис на Украине
Экспорт СПГ из США в Европу резко подскочил на фоне эскалации кризиса на Украине, сообщает американская газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T10:19
2022-02-15T15:38
экономика
цены на нефть
борис джонсон
джо байден
сша
россия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Экспорт СПГ из США в Европу резко подскочил на фоне эскалации кризиса на Украине, сообщает американская газета The Wall Street Journal.По словам автора статьи Дэниэла Ергина, рост добычи нефти и газа в Соединенных Штатах стал геополитическим и экономическим активом страны, позволяющим вытеснить российских конкурентов с европейского рынка."Поскольку нефтегазовая отрасль продолжает восстанавливаться после обвала цен весной 2020 года, вызванного началом пандемии, США снова являются крупнейшим производителем нефти в мире — почти на 20 процентов выше двух своих конкурентов, Саудовской Аравии и России — и крупнейшим в мире производителем природного газа", — заявил Ергин.При этом автор напрямую связал успех американской нефтедобывающей промышленности с эскалацией кризиса на Украине."Сегодня нет никаких сомнений в геополитической важности новой нефтегазовой позиции Америки. Украинский кризис и энергетический кризис в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США", — отметил Ергин.Ранее в ходе телефонного разговора премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден заявили о необходимости снизить зависимость европейских государств от российского газа.
https://radiosputnik.ria.ru/20220126/gaz-1769630591.html
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экономика, цены на нефть, борис джонсон, джо байден, сша, россия, европа
10:19 15.02.2022 (обновлено: 15:38 15.02.2022)
 
WSJ: США обогатились на поставках газа из-за кризиса на Украине

The Wall Street Journal: США через кризис на Украине нарастили добычу и экспорт нефти и газа

© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn Fawcett
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Экспорт СПГ из США в Европу резко подскочил на фоне эскалации кризиса на Украине, сообщает американская газета The Wall Street Journal.
По словам автора статьи Дэниэла Ергина, рост добычи нефти и газа в Соединенных Штатах стал геополитическим и экономическим активом страны, позволяющим вытеснить российских конкурентов с европейского рынка.
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 15:56Авторы
Не ищут легких путей: Европе предложили покупать СПГ в Австралии
"Поскольку нефтегазовая отрасль продолжает восстанавливаться после обвала цен весной 2020 года, вызванного началом пандемии, США снова являются крупнейшим производителем нефти в мире — почти на 20 процентов выше двух своих конкурентов, Саудовской Аравии и России — и крупнейшим в мире производителем природного газа", — заявил Ергин.
При этом автор напрямую связал успех американской нефтедобывающей промышленности с эскалацией кризиса на Украине.
"Сегодня нет никаких сомнений в геополитической важности новой нефтегазовой позиции Америки. Украинский кризис и энергетический кризис в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США", — отметил Ергин.
Ранее в ходе телефонного разговора премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден заявили о необходимости снизить зависимость европейских государств от российского газа.
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 04:16
СМИ: Япония готова поставить СПГ в ЕС при эскалации ситуации вокруг Украины
 
ЭкономикаЦены на нефтьБорис ДжонсонДжо БайденСШАРоссияЕвропа
 
 
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