https://ria.ru/20220215/gaz-1772845901.html

Стало известно, зачем США раскачивают кризис на Украине

WSJ: США обогатились на поставках газа из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 15.02.2022

Стало известно, зачем США раскачивают кризис на Украине

Экспорт СПГ из США в Европу резко подскочил на фоне эскалации кризиса на Украине, сообщает американская газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T10:19

2022-02-15T10:19

2022-02-15T15:38

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Экспорт СПГ из США в Европу резко подскочил на фоне эскалации кризиса на Украине, сообщает американская газета The Wall Street Journal.По словам автора статьи Дэниэла Ергина, рост добычи нефти и газа в Соединенных Штатах стал геополитическим и экономическим активом страны, позволяющим вытеснить российских конкурентов с европейского рынка."Поскольку нефтегазовая отрасль продолжает восстанавливаться после обвала цен весной 2020 года, вызванного началом пандемии, США снова являются крупнейшим производителем нефти в мире — почти на 20 процентов выше двух своих конкурентов, Саудовской Аравии и России — и крупнейшим в мире производителем природного газа", — заявил Ергин.При этом автор напрямую связал успех американской нефтедобывающей промышленности с эскалацией кризиса на Украине."Сегодня нет никаких сомнений в геополитической важности новой нефтегазовой позиции Америки. Украинский кризис и энергетический кризис в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США", — отметил Ергин.Ранее в ходе телефонного разговора премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден заявили о необходимости снизить зависимость европейских государств от российского газа.

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/gaz-1769630591.html

https://ria.ru/20220209/spg-1771795557.html

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экономика, цены на нефть, борис джонсон, джо байден, сша, россия, европа