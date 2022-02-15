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Как родителям натренировать эмоциональный интеллект и научить этому детей
Как родителям натренировать эмоциональный интеллект и научить этому детей - РИА Новости, 15.02.2022
Как родителям натренировать эмоциональный интеллект и научить этому детей
Эмоциональный интеллект – умение понимать свои эмоции, менять их интенсивность и направлять энергию (например, от накопившегося раздражения или гнева) в рациональное русло. В таких вопросах как семейные отношения, стресс на работе и даже сдача экзаменов эмоциональный интеллект бывает более важен, чем ментальный (IQ). И его тоже можно натренировать.
2022-02-15T11:00
2022-02-15T11:00
2022-02-15T13:05
это надолго
общество
воспитание детей
отцы и дети
эмоции
интеллект
социальный навигатор
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Как родителям натренировать эмоциональный интеллект и научить этому детей
Эмоциональный интеллект - умение понимать свои эмоции, менять их интенсивность и направлять энергию (например, от накопившегося раздражения или гнева) в рациональное русло. В таких вопросах как семейные отношения, стресс на работе и даже сдача экзаменов эмоциональный интеллект бывает более важен, чем ментальный (IQ). И его тоже можно натренировать.
audio/mpeg
Как родителям натренировать эмоциональный интеллект и научить этому детей
Эмоциональный интеллект - умение понимать свои эмоции, менять их интенсивность и направлять энергию (например, от накопившегося раздражения или гнева) в рациональное русло. В таких вопросах как семейные отношения, стресс на работе и даже сдача экзаменов эмоциональный интеллект бывает более важен, чем ментальный (IQ). И его тоже можно натренировать.
audio/mpeg
Как семье выучить эмоциональную азбуку рассказывает кандидат психологических наук, координатор международного сообщества по эмоциональному интеллекту, основатель цифровой платформы по оценке и развитию эмоционального интеллекта Елена Хлевная.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.04:00 Что такое эмоциональный интеллект и чем он отличается от обычного?09:25 Зачем нам эмоции?10:30 "Плохих эмоций не бывает, есть неуместные"19:00 Приятные и неприятные эмоции. Зачем они нужны?21:25 Чем опасно запрещение проявлений эмоций в семье?23:35 Как сдерживать гнев и злость?27:00 Как темперамент влияет на развитие эмоционального интеллекта?28:15 Как развивать эмоциональный интеллект?31:00 Полезная литература32:30 Эмоция скукиЭпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, воспитание детей, отцы и дети, эмоции, интеллект, аудио, социальный навигатор, детские вопросы
11:00 15.02.2022 (обновлено: 13:05 15.02.2022)
Как родителям натренировать эмоциональный интеллект и научить этому детей
Эмоциональный интеллект – умение понимать свои эмоции, менять их интенсивность и направлять энергию (например, от накопившегося раздражения или гнева) в рациональное русло. В таких вопросах как семейные отношения, стресс на работе и даже сдача экзаменов эмоциональный интеллект бывает более важен, чем ментальный (IQ). И его тоже можно натренировать.