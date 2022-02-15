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Шольц выразил надежду, что Deutsche Welle сможет работать в России

Шольц выразил надежду, что Deutsche Welle сможет работать в России - РИА Новости, 15.02.2022

Шольц выразил надежду, что Deutsche Welle сможет работать в России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду, что германское издание Deutsche Welle сможет работать в... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:19

2022-02-15T17:19

2022-02-15T17:41

deutsche welle

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду, что германское издание Deutsche Welle сможет работать в России."Я выразил также ожидание, что Deutsche Welle сможет продолжать журналистскую деятельность", - сказал Шольц по итогам переговоров с президентом Путиным.МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва пойдет Берлину навстречу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.Ранее высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что в ходе январского визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.

https://ria.ru/20220209/smi-1771919268.html

https://ria.ru/20220205/zakharova-1771280394.html

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deutsche welle, в мире, владимир путин, олаф шольц, россия, германия