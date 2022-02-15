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Джонни Деппу вручили золотую медаль за заслуги перед Сербией

Джонни Деппу вручили золотую медаль за заслуги перед Сербией - РИА Новости, 15.02.2022

Джонни Деппу вручили золотую медаль за заслуги перед Сербией

Президент Сербии Александр Вучич в День государственности вручил Джонни Деппу золотую медаль "За заслуги" за исключительный вклад в усилия по развитию местного... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T18:48

2022-02-15T18:48

2022-02-15T18:48

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БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в День государственности вручил Джонни Деппу золотую медаль "За заслуги" за исключительный вклад в усилия по развитию местного творческого сообщества. В 1993 году актер исполнил главную роль в англоязычном фильме Эмира Кустурицы "Аризонская мечта", который завоевал специальный приз Берлинского кинофестиваля.Депп на церемонии вручения рассказал о дружеских отношениях с режиссером фильма.Актер добавил, что награда стала для него большой честью, которую он оправдает.В октябре 2021 года Депп также посетил Белград для презентации мультипликационного сериала Puffins Impossible, в котором озвучил главную роль. Продюсером сериала сербско-итальянского производства стала компания Милоша Биковича.После скандала Деппа с бывшей женой Эмбер Херд многие киностудии отказались с ним сотрудничать и исключили из проектов. В частности, он лишился ролей в продолжении "Пиратов Карибского моря" и "Фантастических тварях". Херд обвиняла актера в жестоком обращении. Недавно стало известно, что Депп после перерыва вернется в кино в роли Людовика XV.

https://ria.ru/20210923/depp-1751423454.html

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