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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220215/depp-1772971080.html
Джонни Деппу вручили золотую медаль за заслуги перед Сербией
Джонни Деппу вручили золотую медаль за заслуги перед Сербией - РИА Новости, 15.02.2022
Джонни Деппу вручили золотую медаль за заслуги перед Сербией
Президент Сербии Александр Вучич в День государственности вручил Джонни Деппу золотую медаль "За заслуги" за исключительный вклад в усилия по развитию местного... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T18:48
2022-02-15T18:48
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БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в День государственности вручил Джонни Деппу золотую медаль "За заслуги" за исключительный вклад в усилия по развитию местного творческого сообщества. В 1993 году актер исполнил главную роль в англоязычном фильме Эмира Кустурицы "Аризонская мечта", который завоевал специальный приз Берлинского кинофестиваля.Депп на церемонии вручения рассказал о дружеских отношениях с режиссером фильма.Актер добавил, что награда стала для него большой честью, которую он оправдает.В октябре 2021 года Депп также посетил Белград для презентации мультипликационного сериала Puffins Impossible, в котором озвучил главную роль. Продюсером сериала сербско-итальянского производства стала компания Милоша Биковича.После скандала Деппа с бывшей женой Эмбер Херд многие киностудии отказались с ним сотрудничать и исключили из проектов. В частности, он лишился ролей в продолжении "Пиратов Карибского моря" и "Фантастических тварях". Херд обвиняла актера в жестоком обращении. Недавно стало известно, что Депп после перерыва вернется в кино в роли Людовика XV.
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знаменитости, эмир кустурица, джонни депп, шоу-бизнес, новости культуры, милош бикович, эмбер херд, белград (город), сербия, александр вучич
18:48 15.02.2022
 
Джонни Деппу вручили золотую медаль за заслуги перед Сербией

Джонни Депп получил медаль за заслуги перед Сербией и рассказал о дружбе с Кустурицей

© REUTERS / Zorana JevticАктер Джонни Депп во время вручения золотой медали "За заслуги" в Сербии
Актер Джонни Депп во время вручения золотой медали За заслуги в Сербии - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Zorana Jevtic
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БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в День государственности вручил Джонни Деппу золотую медаль "За заслуги" за исключительный вклад в усилия по развитию местного творческого сообщества. В 1993 году актер исполнил главную роль в англоязычном фильме Эмира Кустурицы "Аризонская мечта", который завоевал специальный приз Берлинского кинофестиваля.
Депп на церемонии вручения рассказал о дружеских отношениях с режиссером фильма.
"Много лет назад я познакомился с очень странным человеком, про которого, когда его увидел, сразу понял, что он не принадлежит Голливуду… Кустурица стал мне братом, его семья стала моей, я видел, как растут его дети. Это была связь, установленная с первого дня: он говорит, что думает, и это мне нравится в нем", – рассказал Депп.
Актер добавил, что награда стала для него большой честью, которую он оправдает.
В октябре 2021 года Депп также посетил Белград для презентации мультипликационного сериала Puffins Impossible, в котором озвучил главную роль. Продюсером сериала сербско-итальянского производства стала компания Милоша Биковича.
После скандала Деппа с бывшей женой Эмбер Херд многие киностудии отказались с ним сотрудничать и исключили из проектов. В частности, он лишился ролей в продолжении "Пиратов Карибского моря" и "Фантастических тварях". Херд обвиняла актера в жестоком обращении.
Недавно стало известно, что Депп после перерыва вернется в кино в роли Людовика XV.
Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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КультураЗнаменитостиЭмир КустурицаДжонни ДеппШоу-бизнесНовости культурыМилош БиковичЭмбер ХердБелград (город)СербияАлександр Вучич
 
 
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