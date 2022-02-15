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В последнем российском регионе выявили омикрон-штамм коронавируса

В последнем российском регионе выявили омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 15.02.2022

В последнем российском регионе выявили омикрон-штамм коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса выявлен в последнем российском регионе - на Чукотке, сообщила заместитель губернатора, начальник департамента здравоохранения... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T10:45

2022-02-15T10:45

2022-02-15T10:51

распространение коронавируса

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

чукотский автономный округ

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса выявлен в последнем российском регионе - на Чукотке, сообщила заместитель губернатора, начальник департамента здравоохранения Чукотского АО Надежда Ищенко."Генотипирование в ЦНИИ эпидемиологии выявило "омикрон", сиквенс ещё в работе. Ждём официально от Роспотребнадзора данные", - сообщила Ищенко, чей комментарий РИА Новости предоставили в правительстве региона.Ранее все регионы РФ, кроме Чукотки, подтвердили выявление "омикрона". Чукотский АО стал последним субъектом, где подтвердили этот штамм.

чукотский автономный округ

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омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, чукотский автономный округ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)