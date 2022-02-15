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В последнем российском регионе выявили омикрон-штамм коронавируса
В последнем российском регионе выявили омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 15.02.2022
В последнем российском регионе выявили омикрон-штамм коронавируса
Омикрон-штамм коронавируса выявлен в последнем российском регионе - на Чукотке, сообщила заместитель губернатора, начальник департамента здравоохранения... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T10:45
2022-02-15T10:45
2022-02-15T10:51
распространение коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
чукотский автономный округ
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса выявлен в последнем российском регионе - на Чукотке, сообщила заместитель губернатора, начальник департамента здравоохранения Чукотского АО Надежда Ищенко."Генотипирование в ЦНИИ эпидемиологии выявило "омикрон", сиквенс ещё в работе. Ждём официально от Роспотребнадзора данные", - сообщила Ищенко, чей комментарий РИА Новости предоставили в правительстве региона.Ранее все регионы РФ, кроме Чукотки, подтвердили выявление "омикрона". Чукотский АО стал последним субъектом, где подтвердили этот штамм.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, чукотский автономный округ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
10:45 15.02.2022 (обновлено: 10:51 15.02.2022)
В последнем российском регионе выявили омикрон-штамм коронавируса
На Чукотке выявили омикрон-штамм коронавируса