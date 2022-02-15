https://ria.ru/20220215/biznes-1772966395.html

Власти Ленобласти заинтересованы в социально-ответственном бизнесе региона

Власти Ленобласти заинтересованы в социально-ответственном бизнесе региона - РИА Новости, 15.02.2022

Власти Ленобласти заинтересованы в социально-ответственном бизнесе региона

Компания "Макдоналдс" планирует в течение ближайших пяти лет удвоить количество ресторанов быстрого обслуживания в регионе и заключить соглашение с... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:49

2022-02-15T17:49

2022-02-15T17:49

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

макдоналдс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Компания "Макдоналдс" планирует в течение ближайших пяти лет удвоить количество ресторанов быстрого обслуживания в регионе и заключить соглашение с Ленинградским Мультицентром социальной и трудовой интеграции об обучении и приеме на работу его выпускников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, перспективы сотрудничества в социальных проектах, использования продукции ленинградских поставщиков в производстве обсудил во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с генеральным директором компании в России Марком Кареной и его приемником, назначенным в феврале, - Олегом Пароевым.На данный момент в Ленобласти действует 11 ресторанов сети. В регионе компанией создано порядка 1 тысячи рабочих мест, в обучение и развитие персонала ежегодно инвестируется около 5 миллионов рублей."Ряд сельхозпредприятий региона уже сейчас поставляет в систему ресторанов компании мясо птицы и яичную продукцию. О своем желании стать поставщиками заявили ленинградские производители овощей, салатов, грибов, молока", - подытожили в пресс-службе.

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ленинградская область

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александр дрозденко, ленинградская область, макдоналдс