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Власти Ленобласти заинтересованы в социально-ответственном бизнесе региона
Власти Ленобласти заинтересованы в социально-ответственном бизнесе региона - РИА Новости, 15.02.2022
Власти Ленобласти заинтересованы в социально-ответственном бизнесе региона
Компания "Макдоналдс" планирует в течение ближайших пяти лет удвоить количество ресторанов быстрого обслуживания в регионе и заключить соглашение с... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:49
2022-02-15T17:49
2022-02-15T17:49
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
макдоналдс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Компания "Макдоналдс" планирует в течение ближайших пяти лет удвоить количество ресторанов быстрого обслуживания в регионе и заключить соглашение с Ленинградским Мультицентром социальной и трудовой интеграции об обучении и приеме на работу его выпускников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, перспективы сотрудничества в социальных проектах, использования продукции ленинградских поставщиков в производстве обсудил во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с генеральным директором компании в России Марком Кареной и его приемником, назначенным в феврале, - Олегом Пароевым.На данный момент в Ленобласти действует 11 ресторанов сети. В регионе компанией создано порядка 1 тысячи рабочих мест, в обучение и развитие персонала ежегодно инвестируется около 5 миллионов рублей."Ряд сельхозпредприятий региона уже сейчас поставляет в систему ресторанов компании мясо птицы и яичную продукцию. О своем желании стать поставщиками заявили ленинградские производители овощей, салатов, грибов, молока", - подытожили в пресс-службе.
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александр дрозденко, ленинградская область, макдоналдс
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Компания "Макдоналдс" планирует в течение ближайших пяти лет удвоить количество ресторанов быстрого обслуживания в регионе и заключить соглашение с Ленинградским Мультицентром социальной и трудовой интеграции об обучении и приеме на работу его выпускников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, перспективы сотрудничества в социальных проектах, использования продукции ленинградских поставщиков в производстве обсудил во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
на встрече с генеральным директором компании в России Марком Кареной и его приемником, назначенным в феврале, - Олегом Пароевым.
"Ленинградская область заинтересована в сотрудничестве и готова оказывать всестороннюю поддержку бизнесу для успешной реализации инвестиционных проектов в регионе. "Макдоналдс
" ― ведущая мировая компания, крупный налогоплательщик. Учитывая высокую социальную ответственность бизнеса, перспективы для развития сельского хозяйства - мы готовы поддержать проекты развития компании в Ленинградской области", - подчеркнул Дрозденко.
На данный момент в Ленобласти действует 11 ресторанов сети. В регионе компанией создано порядка 1 тысячи рабочих мест, в обучение и развитие персонала ежегодно инвестируется около 5 миллионов рублей.
"Ряд сельхозпредприятий региона уже сейчас поставляет в систему ресторанов компании мясо птицы и яичную продукцию. О своем желании стать поставщиками заявили ленинградские производители овощей, салатов, грибов, молока", - подытожили в пресс-службе.