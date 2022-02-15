Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220215/biznes-1772966395.html
Власти Ленобласти заинтересованы в социально-ответственном бизнесе региона
Власти Ленобласти заинтересованы в социально-ответственном бизнесе региона - РИА Новости, 15.02.2022
Власти Ленобласти заинтересованы в социально-ответственном бизнесе региона
Компания "Макдоналдс" планирует в течение ближайших пяти лет удвоить количество ресторанов быстрого обслуживания в регионе и заключить соглашение с... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:49
2022-02-15T17:49
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
макдоналдс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/15/1562721506_0:89:2324:1396_1920x0_80_0_0_e6d10131422648dc00dbc60de9fa68a4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Компания "Макдоналдс" планирует в течение ближайших пяти лет удвоить количество ресторанов быстрого обслуживания в регионе и заключить соглашение с Ленинградским Мультицентром социальной и трудовой интеграции об обучении и приеме на работу его выпускников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, перспективы сотрудничества в социальных проектах, использования продукции ленинградских поставщиков в производстве обсудил во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с генеральным директором компании в России Марком Кареной и его приемником, назначенным в феврале, - Олегом Пароевым.На данный момент в Ленобласти действует 11 ресторанов сети. В регионе компанией создано порядка 1 тысячи рабочих мест, в обучение и развитие персонала ежегодно инвестируется около 5 миллионов рублей."Ряд сельхозпредприятий региона уже сейчас поставляет в систему ресторанов компании мясо птицы и яичную продукцию. О своем желании стать поставщиками заявили ленинградские производители овощей, салатов, грибов, молока", - подытожили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211213/menyu-1763520068.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/15/1562721506_259:0:2324:1549_1920x0_80_0_0_5906c2df02f87d4117f82478d5cf460e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дрозденко, ленинградская область, макдоналдс
17:49 15.02.2022
 

Власти Ленобласти заинтересованы в социально-ответственном бизнесе региона

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛоготип корпорации "Макдоналдс"
Логотип корпорации Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Логотип корпорации "Макдоналдс"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Компания "Макдоналдс" планирует в течение ближайших пяти лет удвоить количество ресторанов быстрого обслуживания в регионе и заключить соглашение с Ленинградским Мультицентром социальной и трудовой интеграции об обучении и приеме на работу его выпускников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, перспективы сотрудничества в социальных проектах, использования продукции ленинградских поставщиков в производстве обсудил во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с генеральным директором компании в России Марком Кареной и его приемником, назначенным в феврале, - Олегом Пароевым.
"Ленинградская область заинтересована в сотрудничестве и готова оказывать всестороннюю поддержку бизнесу для успешной реализации инвестиционных проектов в регионе. "Макдоналдс" ― ведущая мировая компания, крупный налогоплательщик. Учитывая высокую социальную ответственность бизнеса, перспективы для развития сельского хозяйства - мы готовы поддержать проекты развития компании в Ленинградской области", - подчеркнул Дрозденко.
На данный момент в Ленобласти действует 11 ресторанов сети. В регионе компанией создано порядка 1 тысячи рабочих мест, в обучение и развитие персонала ежегодно инвестируется около 5 миллионов рублей.
"Ряд сельхозпредприятий региона уже сейчас поставляет в систему ресторанов компании мясо птицы и яичную продукцию. О своем желании стать поставщиками заявили ленинградские производители овощей, салатов, грибов, молока", - подытожили в пресс-службе.
Ученики школы обедают в столовой - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря 2021, 17:36Ленинградская область
В Ленобласти создадут школьное меню с учетом пожеланий детей
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьМакдоналдс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала