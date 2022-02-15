https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772954501.html
Путин назвал силовое сдерживание России прямой угрозой безопасности
Путин назвал силовое сдерживание России прямой угрозой безопасности - РИА Новости, 15.02.2022
Путин назвал силовое сдерживание России прямой угрозой безопасности
Силовое сдерживание России - прямая угроза национальной безопасности страны, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:13
2022-02-15T17:13
2022-02-15T18:33
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Силовое сдерживание России - прямая угроза национальной безопасности страны, заявил президент Владимир Путин."Силовое сдерживание России воспринимается нами в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности, снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесенных нами проектов", - сказал Путин по итогам российско-германских переговоров.
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владимир путин, безопасность, россия
17:13 15.02.2022 (обновлено: 18:33 15.02.2022)
Путин назвал силовое сдерживание России прямой угрозой безопасности
Президент Путин назвал силовое сдерживание России прямой угрозой безопасности страны