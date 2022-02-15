https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772954501.html

Путин назвал силовое сдерживание России прямой угрозой безопасности

Путин назвал силовое сдерживание России прямой угрозой безопасности - РИА Новости, 15.02.2022

Путин назвал силовое сдерживание России прямой угрозой безопасности

Силовое сдерживание России - прямая угроза национальной безопасности страны, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:13

2022-02-15T17:13

2022-02-15T18:33

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Силовое сдерживание России - прямая угроза национальной безопасности страны, заявил президент Владимир Путин."Силовое сдерживание России воспринимается нами в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности, снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесенных нами проектов", - сказал Путин по итогам российско-германских переговоров.

https://ria.ru/20220201/ukraina-1770570181.html

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владимир путин, безопасность, россия