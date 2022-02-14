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Комитет Госдумы одобрил штрафы за уравнивание роли СССР и Третьего Рейха
Комитет Госдумы одобрил штрафы за уравнивание роли СССР и Третьего Рейха - РИА Новости, 14.02.2022
Комитет Госдумы одобрил штрафы за уравнивание роли СССР и Третьего Рейха
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к I чтению законопроект, вводящий штрафы до 100 тысяч рублей для лиц, отождествляющих роль СССР и РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:52
2022-02-14T11:03
великая отечественная война (1941-1945)
общество
госдума рф
россия
ссср
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к I чтению законопроект, вводящий штрафы до 100 тысяч рублей для лиц, отождествляющих роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.Инициативу внесли в Госдуму глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер ГД Александр Жуков, сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди. Изменения предлагается внести в КоАП РФ."Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей 13.47… В соответствии с проектируемой частью первой статьи предлагается установить ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, для должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей", - следует из пояснительной записки.За повторные правонарушения предлагается установить штрафы для граждан от 2,5 до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, для должностных лиц - от 5 тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, для юрлиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, уточняется в материалах.Составленные по административному правонарушению протоколы будут составлять сотрудники полиции, должностные лица органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Также возбуждать дела об административных правонарушениях по указанному составу смогут прокуроры, рассматривать дела об административных правонарушениях будет суд, следует из документа."Законопроект направлен на недопущение оскорбления памяти защитников Отечества и на обеспечение правовой защиты исторической правды о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - подчеркивают авторы законопроекта.
https://ria.ru/20210701/voyna-1739359047.html
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великая отечественная война (1941-1945), общество, госдума рф, россия, ссср
10:52 14.02.2022 (обновлено: 11:03 14.02.2022)
 
Комитет Госдумы одобрил штрафы за уравнивание роли СССР и Третьего Рейха

Комитет Госдумы одобрил штрафы за уравнивание роли СССР и нацистской Германии в ВОВ

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Пленарное заседание Госдумы РФ
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к I чтению законопроект, вводящий штрафы до 100 тысяч рублей для лиц, отождествляющих роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
Инициативу внесли в Госдуму глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер ГД Александр Жуков, сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди. Изменения предлагается внести в КоАП РФ.
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"Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей 13.47… В соответствии с проектируемой частью первой статьи предлагается установить ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, для должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей", - следует из пояснительной записки.
За повторные правонарушения предлагается установить штрафы для граждан от 2,5 до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, для должностных лиц - от 5 тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, для юрлиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, уточняется в материалах.
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Составленные по административному правонарушению протоколы будут составлять сотрудники полиции, должностные лица органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Также возбуждать дела об административных правонарушениях по указанному составу смогут прокуроры, рассматривать дела об административных правонарушениях будет суд, следует из документа.
"Законопроект направлен на недопущение оскорбления памяти защитников Отечества и на обеспечение правовой защиты исторической правды о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - подчеркивают авторы законопроекта.
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