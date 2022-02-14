https://ria.ru/20220214/voyna-1772656595.html

Комитет Госдумы одобрил штрафы за уравнивание роли СССР и Третьего Рейха

Комитет Госдумы одобрил штрафы за уравнивание роли СССР и Третьего Рейха - РИА Новости, 14.02.2022

Комитет Госдумы одобрил штрафы за уравнивание роли СССР и Третьего Рейха

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к I чтению законопроект, вводящий штрафы до 100 тысяч рублей для лиц, отождествляющих роль СССР и РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T10:52

2022-02-14T10:52

2022-02-14T11:03

великая отечественная война (1941-1945)

общество

госдума рф

россия

ссср

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к I чтению законопроект, вводящий штрафы до 100 тысяч рублей для лиц, отождествляющих роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.Инициативу внесли в Госдуму глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер ГД Александр Жуков, сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди. Изменения предлагается внести в КоАП РФ."Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей 13.47… В соответствии с проектируемой частью первой статьи предлагается установить ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, для должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей", - следует из пояснительной записки.За повторные правонарушения предлагается установить штрафы для граждан от 2,5 до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, для должностных лиц - от 5 тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, для юрлиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, уточняется в материалах.Составленные по административному правонарушению протоколы будут составлять сотрудники полиции, должностные лица органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Также возбуждать дела об административных правонарушениях по указанному составу смогут прокуроры, рассматривать дела об административных правонарушениях будет суд, следует из документа."Законопроект направлен на недопущение оскорбления памяти защитников Отечества и на обеспечение правовой защиты исторической правды о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - подчеркивают авторы законопроекта.

https://ria.ru/20210701/voyna-1739359047.html

https://ria.ru/20210517/zapret-1732626878.html

https://ria.ru/20220128/berbok-1769994315.html

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великая отечественная война (1941-1945), общество, госдума рф, россия, ссср