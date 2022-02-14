Праздник в масках: в Венеции проходит первый после начала пандемии карнавал
Девиз Венецианского карнавала в этот раз — "Помни о будущем", перефразированная цитата Сальвадора Дали ("Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем").
Событие проходит с 12 февраля по 1 марта, а руководит действом Массимо Чеккетто, сценограф театра La Fenice.
Девиз Венецианского карнавала в этот раз — "Помни о будущем", перефразированная цитата Сальвадора Дали ("Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем").
Событие проходит с 12 февраля по 1 марта, а руководит действом Массимо Чеккетто, сценограф театра La Fenice.
Это один из самых старинных фестивалей в мире: первый официальный документ, в котором венецианский карнавал был объявлен народным праздником, относится к 1296 году. Тогда Сенат Венецианской республики провозгласил последний день перед Великим постом "выходным". Слово "карнавал" происходит от латинского carnelevare, то есть "поднимать, устранять мясо".
В ту эпоху многие венецианцы повсеместно носили небольшие маски — bautta, чтобы совершать всевозможные проказы, оставаясь неузнанными.
Это один из самых старинных фестивалей в мире: первый официальный документ, в котором венецианский карнавал был объявлен народным праздником, относится к 1296 году. Тогда Сенат Венецианской республики провозгласил последний день перед Великим постом "выходным". Слово "карнавал" происходит от латинского carnelevare, то есть "поднимать, устранять мясо".
В ту эпоху многие венецианцы повсеместно носили небольшие маски — bautta, чтобы совершать всевозможные проказы, оставаясь неузнанными.
В этом году из-за коронавируса действуют определенные меры безопасности. Так, чтобы избежать скоплений людей, реклама массовых празднеств ограниченна, а сами они разбросаны по всему городу. Цель — привлечь случайных гостей, а не толпы.
Многие мероприятия пройдут в двух форматах: вживую и онлайн. "Физическое присутствие будет интегрировано с виртуальной частью", — объясняют на сайте организаторы.
В этом году из-за коронавируса действуют определенные меры безопасности. Так, чтобы избежать скоплений людей, реклама массовых празднеств ограниченна, а сами они разбросаны по всему городу. Цель — привлечь случайных гостей, а не толпы.
Многие мероприятия пройдут в двух форматах: вживую и онлайн. "Физическое присутствие будет интегрировано с виртуальной частью", — объясняют на сайте организаторы.
Многие события пройдут на территории Арсенала в самом сердце города.
Не обойдется без главного конкурса на лучшую карнавальную маску. Публика выбирает финалистов, которые примут участие в одном из шествий.
В конце экспертное жюри голосует за победителей в двух номинациях для маски: самая красивая и наиболее отвечающая теме карнавала.
Многие события пройдут на территории Арсенала в самом сердце города.
Не обойдется без главного конкурса на лучшую карнавальную маску. Публика выбирает финалистов, которые примут участие в одном из шествий.
В конце экспертное жюри голосует за победителей в двух номинациях для маски: самая красивая и наиболее отвечающая теме карнавала.
Кроме того, как и в прежние времена, в частных дворцах организуются шикарные маскарады, ужины, на которых гости могут погрузиться в обстановку роскоши старины и прочувствовать дух традиционного карнавала.
Кроме того, как и в прежние времена, в частных дворцах организуются шикарные маскарады, ужины, на которых гости могут погрузиться в обстановку роскоши старины и прочувствовать дух традиционного карнавала.
Несмотря на то, что заболеваемость пошла на спад, организаторы решили отменить наиболее заметные и самые массовые мероприятия.
Не будет парадов гондол, а в городе не установят крупные сцены. Не состоятся и кульминационные торжества — знаменитый "Полет Ангела" и "праздник Марий" на площади Сан-Марко, где обычно коронуют главную красавицу карнавала.
Несмотря на то, что заболеваемость пошла на спад, организаторы решили отменить наиболее заметные и самые массовые мероприятия.
Не будет парадов гондол, а в городе не установят крупные сцены. Не состоятся и кульминационные торжества — знаменитый "Полет Ангела" и "праздник Марий" на площади Сан-Марко, где обычно коронуют главную красавицу карнавала.
До этого Венецианский карнавал проходил в 2020 году, но из-за начавшейся пандемии его пришлось закрыть на два дня раньше. Год назад яркий праздник и вовсе полностью отправился в онлайн.
До этого Венецианский карнавал проходил в 2020 году, но из-за начавшейся пандемии его пришлось закрыть на два дня раньше. Год назад яркий праздник и вовсе полностью отправился в онлайн.
"Мы очень хотели провести этот карнавал, чтобы послать миру сигнал надежды. Это все равно масштабный праздник со множеством шоу и мероприятий, которые состоятся в разных местах города и будут радовать взрослых и детей", — заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро.
"Мы очень хотели провести этот карнавал, чтобы послать миру сигнал надежды. Это все равно масштабный праздник со множеством шоу и мероприятий, которые состоятся в разных местах города и будут радовать взрослых и детей", — заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро.
Возвращение карнавала, несмотря на ситуацию с "омикроном", дает и итальянцам, и туристам надежду на то, что путешествия постепенно возобновятся.
Возвращение карнавала, несмотря на ситуацию с "омикроном", дает и итальянцам, и туристам надежду на то, что путешествия постепенно возобновятся.