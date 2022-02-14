Праздник в масках: в Венеции проходит первый после начала пандемии карнавал

Девиз Венецианского карнавала в этот раз — "Помни о будущем", перефразированная цитата Сальвадора Дали ("Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем").

Событие проходит с 12 февраля по 1 марта, а руководит действом Массимо Чеккетто, сценограф театра La Fenice.