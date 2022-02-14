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Туризм
https://ria.ru/20220214/venetsiya-1772655415.html
Праздник в масках: в Венеции проходит первый после начала пандемии карнавал
Праздник в масках: в Венеции проходит первый после начала пандемии карнавал - РИА Новости, 14.02.2022
Праздник в масках: в Венеции проходит первый после начала пандемии карнавал
Впервые с начала пандемии на улицы Венеции вновь вернулся знаменитый карнавал: везде маски, но наконец-то не медицинские, а яркие, красочные, завораживающие... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:21
2022-02-14T17:43
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Впервые с начала пандемии на улицы Венеции вновь вернулся знаменитый карнавал: везде маски, но наконец-то не медицинские, а яркие, красочные, завораживающие. Весь город на две недели — до 1 марта — превратился в сказку. Хотя для туристов из России Италия пока закрыта, увидеть фестиваль можно онлайн. О самом известном празднике Венеции — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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фото, фото, туризм, впечатления - туризм, туристы, венеция, италия, венецианский карнавал, фото - туризм
14:21 14.02.2022 (обновлено: 17:43 14.02.2022)
 

Праздник в масках: в Венеции проходит первый после начала пандемии карнавал

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Впервые с начала пандемии на улицы Венеции вновь вернулся знаменитый карнавал: везде маски, но наконец-то не медицинские, а яркие, красочные, завораживающие. Весь город на две недели — до 1 марта — превратился в сказку. Хотя для туристов из России Италия пока закрыта, увидеть фестиваль можно онлайн. О самом известном празднике Венеции — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Лука Занон / Перейти в фотобанк

Девиз Венецианского карнавала в этот раз — "Помни о будущем", перефразированная цитата Сальвадора Дали ("Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем").

Событие проходит с 12 февраля по 1 марта, а руководит действом Массимо Чеккетто, сценограф театра La Fenice.

Участники Венецианского карнавала на площади Сан-Марко
1 из 9

Девиз Венецианского карнавала в этот раз — "Помни о будущем", перефразированная цитата Сальвадора Дали ("Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем").

Событие проходит с 12 февраля по 1 марта, а руководит действом Массимо Чеккетто, сценограф театра La Fenice.

© РИА Новости / Лука Занон
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Лука Занон / Перейти в фотобанк

Это один из самых старинных фестивалей в мире: первый официальный документ, в котором венецианский карнавал был объявлен народным праздником, относится к 1296 году. Тогда Сенат Венецианской республики провозгласил последний день перед Великим постом "выходным". Слово "карнавал" происходит от латинского carnelevare, то есть "поднимать, устранять мясо".

В ту эпоху многие венецианцы повсеместно носили небольшие маски — bautta, чтобы совершать всевозможные проказы, оставаясь неузнанными.

Участники Венецианского карнавала у одного из каналов Венеции
2 из 9

Это один из самых старинных фестивалей в мире: первый официальный документ, в котором венецианский карнавал был объявлен народным праздником, относится к 1296 году. Тогда Сенат Венецианской республики провозгласил последний день перед Великим постом "выходным". Слово "карнавал" происходит от латинского carnelevare, то есть "поднимать, устранять мясо".

В ту эпоху многие венецианцы повсеместно носили небольшие маски — bautta, чтобы совершать всевозможные проказы, оставаясь неузнанными.

© РИА Новости / Лука Занон
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Лука Занон / Перейти в фотобанк

В этом году из-за коронавируса действуют определенные меры безопасности. Так, чтобы избежать скоплений людей, реклама массовых празднеств ограниченна, а сами они разбросаны по всему городу. Цель — привлечь случайных гостей, а не толпы.

Многие мероприятия пройдут в двух форматах: вживую и онлайн. "Физическое присутствие будет интегрировано с виртуальной частью", — объясняют на сайте организаторы.

Участники Венецианского карнавала на улице Венеции
3 из 9

В этом году из-за коронавируса действуют определенные меры безопасности. Так, чтобы избежать скоплений людей, реклама массовых празднеств ограниченна, а сами они разбросаны по всему городу. Цель — привлечь случайных гостей, а не толпы.

Многие мероприятия пройдут в двух форматах: вживую и онлайн. "Физическое присутствие будет интегрировано с виртуальной частью", — объясняют на сайте организаторы.

© РИА Новости / Лука Занон
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Лука Занон / Перейти в фотобанк

Многие события пройдут на территории Арсенала в самом сердце города.

Не обойдется без главного конкурса на лучшую карнавальную маску. Публика выбирает финалистов, которые примут участие в одном из шествий.

В конце экспертное жюри голосует за победителей в двух номинациях для маски: самая красивая и наиболее отвечающая теме карнавала.

Участник Венецианского карнавала
4 из 9

Многие события пройдут на территории Арсенала в самом сердце города.

Не обойдется без главного конкурса на лучшую карнавальную маску. Публика выбирает финалистов, которые примут участие в одном из шествий.

В конце экспертное жюри голосует за победителей в двух номинациях для маски: самая красивая и наиболее отвечающая теме карнавала.

© РИА Новости / Лука Занон
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© РИА Новости / Лука Занон / Перейти в фотобанк

Кроме того, как и в прежние времена, в частных дворцах организуются шикарные маскарады, ужины, на которых гости могут погрузиться в обстановку роскоши старины и прочувствовать дух традиционного карнавала.

Участники Венецианского карнавала. Девиз Венецианского карнавала 2022 — Помни о будущем
5 из 9

Кроме того, как и в прежние времена, в частных дворцах организуются шикарные маскарады, ужины, на которых гости могут погрузиться в обстановку роскоши старины и прочувствовать дух традиционного карнавала.

© РИА Новости / Лука Занон
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© РИА Новости / Лука Занон / Перейти в фотобанк

Несмотря на то, что заболеваемость пошла на спад, организаторы решили отменить наиболее заметные и самые массовые мероприятия.

Не будет парадов гондол, а в городе не установят крупные сцены. Не состоятся и кульминационные торжества — знаменитый "Полет Ангела" и "праздник Марий" на площади Сан-Марко, где обычно коронуют главную красавицу карнавала.

Участники Венецианского карнавала на улице Венеции
6 из 9

Несмотря на то, что заболеваемость пошла на спад, организаторы решили отменить наиболее заметные и самые массовые мероприятия.

Не будет парадов гондол, а в городе не установят крупные сцены. Не состоятся и кульминационные торжества — знаменитый "Полет Ангела" и "праздник Марий" на площади Сан-Марко, где обычно коронуют главную красавицу карнавала.

© РИА Новости / Лука Занон
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© РИА Новости / Лука Занон / Перейти в фотобанк

До этого Венецианский карнавал проходил в 2020 году, но из-за начавшейся пандемии его пришлось закрыть на два дня раньше. Год назад яркий праздник и вовсе полностью отправился в онлайн.

Участники Венецианского карнавала на площади Сан-Марко
7 из 9

До этого Венецианский карнавал проходил в 2020 году, но из-за начавшейся пандемии его пришлось закрыть на два дня раньше. Год назад яркий праздник и вовсе полностью отправился в онлайн.

© РИА Новости / Лука Занон
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© РИА Новости / Лука Занон / Перейти в фотобанк

"Мы очень хотели провести этот карнавал, чтобы послать миру сигнал надежды. Это все равно масштабный праздник со множеством шоу и мероприятий, которые состоятся в разных местах города и будут радовать взрослых и детей", — заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

Участники Венецианского карнавала на площади Сан-Марко
8 из 9

"Мы очень хотели провести этот карнавал, чтобы послать миру сигнал надежды. Это все равно масштабный праздник со множеством шоу и мероприятий, которые состоятся в разных местах города и будут радовать взрослых и детей", — заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

© РИА Новости / Лука Занон
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© РИА Новости / Лука Занон / Перейти в фотобанк

Возвращение карнавала, несмотря на ситуацию с "омикроном", дает и итальянцам, и туристам надежду на то, что путешествия постепенно возобновятся.

Юные участники Венецианского карнавала на улице Венеции
9 из 9

Возвращение карнавала, несмотря на ситуацию с "омикроном", дает и итальянцам, и туристам надежду на то, что путешествия постепенно возобновятся.

© РИА Новости / Лука Занон
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