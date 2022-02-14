22:41 14.02.2022 (обновлено: 23:03 14.02.2022)
Джонсон и Байден заявили о существовании "окна" для дипломатии по Украине
Президент США Байден и премьер Британии Джонсон обсудили Украину
Президент США Джо Байден
ЛОНДОН, 14 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Джо Байден обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и заявили, что по-прежнему есть "окно" для дипломатии, сообщила пресс-служба британского премьера.
"Премьер-министр сегодня вечером обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию на Украине. Премьер-министр и президент Байден проинформировали друг друга о своих недавних переговорах с другими мировыми лидерами. Они согласились, что по-прежнему есть важнейшее окно для дипломатии и для отступления России от своих угроз в отношении Украины", - говорится в распространенном сообщении.
Они также подчеркнули, что "любое вторжение на Украину приведет к затяжному кризису для России, чреватому серьезными последствиями как для России, так и для всего мира".
Представитель госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в понедельник также заявил об открытом окне для дипломатии.
"Наша оценка <...> не изменилась, окно для дипломатии остается открытым", - сказал представитель госдепартамента. По его словам, США "открыты к диалогу, но чтобы он (диалог) был эффективен, он должен идти в контексте деэскалации", - сказал Прайс.
11 февраля, 22:27Спасет ли Россия Украину
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.