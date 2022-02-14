https://ria.ru/20220214/ukraina-1772808782.html

Джонсон и Байден заявили о существовании "окна" для дипломатии по Украине

Джонсон и Байден заявили о существовании "окна" для дипломатии по Украине - РИА Новости, 14.02.2022

Джонсон и Байден заявили о существовании "окна" для дипломатии по Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Джо Байден обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и заявили, что по-прежнему есть "окно" для... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T22:41

2022-02-14T22:41

2022-02-14T23:03

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ЛОНДОН, 14 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Джо Байден обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и заявили, что по-прежнему есть "окно" для дипломатии, сообщила пресс-служба британского премьера."Премьер-министр сегодня вечером обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию на Украине. Премьер-министр и президент Байден проинформировали друг друга о своих недавних переговорах с другими мировыми лидерами. Они согласились, что по-прежнему есть важнейшее окно для дипломатии и для отступления России от своих угроз в отношении Украины", - говорится в распространенном сообщении.Они также подчеркнули, что "любое вторжение на Украину приведет к затяжному кризису для России, чреватому серьезными последствиями как для России, так и для всего мира".Представитель госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в понедельник также заявил об открытом окне для дипломатии."Наша оценка <...> не изменилась, окно для дипломатии остается открытым", - сказал представитель госдепартамента. По его словам, США "открыты к диалогу, но чтобы он (диалог) был эффективен, он должен идти в контексте деэскалации", - сказал Прайс.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220214/dzhonson-1772793745.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, украина, джо байден, россия, нато, киев, сша, борис джонсон