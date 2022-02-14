18:24 14.02.2022 (обновлено: 18:46 14.02.2022)
В Совфеде прокомментировали "истерику" Запада из-за российских учений
Сенатор Косачев: истерика Запада вокруг российских учений носит искусственный характер
Сенатор Константин Косачев
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Военные учения России завершатся в плановом порядке, никаких военных приготовлений нет, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Военные учения завершатся в плановом порядке, никаких военных приготовлений нет, истерика по этому поводу имеет сугубо искусственный характер", - написал Косачев в Facebook.
Совместные белорусско-российские учения начались в прошлый четверг на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов. В Минске неоднократно опровергали информацию о якобы планах нападения на Украину с белорусской территории и иные измышления вокруг российско-белорусских военных учений. Согласно заверениям Белоруссии и России, совместные учения носят оборонительный характер и ни для кого не представляют угрозы.
Запад обвиняет РФ в планах по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
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