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Часть военных учений завершат в ближайшее время, заявил Шойгу
Часть военных учений завершат в ближайшее время, заявил Шойгу - РИА Новости, 14.02.2022
Часть военных учений завершат в ближайшее время, заявил Шойгу
Часть проводимых сейчас учений российских войск близится к своем завершению, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:34
2022-02-14T18:08
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
безопасность
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Часть проводимых сейчас учений российских войск близится к своем завершению, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Хочу еще раз повторить, что учения пройдут, какая-то часть из них завершена, какая-то завершается, что-то предстоит еще выполнить с учетом масштаба решений, которые были спланированы, которые были начаты по вашим поручениям в декабре", — сказал глава оборонного ведомства.Одним из наиболее масштабных маневров Вооруженных сил России сегодня являются совместные белорусско-российские маневры "Союзная решимость-2022". Это второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля. Цель — отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.Ранее Украина созвала встречу стран-участниц Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Перед этим Киев потребовал от Москвы объяснить перемещения войск на российской территории, однако украинские власти не получили ответа. Консультации пройдут в ОБСЕ 15 февраля.Венский документ ОБСЕ от 2011 года нацелен на укрепление безопасности и доверия между странами. В соответствии с договоренностями государства ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документ предусматривает консультации в связи с "необычной военной деятельностью" и опасными инцидентами.Украинский вопросВ последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
16:34 14.02.2022 (обновлено: 18:08 14.02.2022)
 
Часть военных учений завершат в ближайшее время, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу: часть учений российской армии будет завершена в ближайшее время

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоенные учения “Союзная решимость-2022” на полигоне "Брестский"
Военные учения “Союзная решимость-2022” на полигоне Брестский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военные учения “Союзная решимость-2022” на полигоне "Брестский"
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Часть проводимых сейчас учений российских войск близится к своем завершению, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Хочу еще раз повторить, что учения пройдут, какая-то часть из них завершена, какая-то завершается, что-то предстоит еще выполнить с учетом масштаба решений, которые были спланированы, которые были начаты по вашим поручениям в декабре", — сказал глава оборонного ведомства.
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Одним из наиболее масштабных маневров Вооруженных сил России сегодня являются совместные белорусско-российские маневры "Союзная решимость-2022". Это второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля. Цель — отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
Ранее Украина созвала встречу стран-участниц Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Перед этим Киев потребовал от Москвы объяснить перемещения войск на российской территории, однако украинские власти не получили ответа. Консультации пройдут в ОБСЕ 15 февраля.
Венский документ ОБСЕ от 2011 года нацелен на укрепление безопасности и доверия между странами. В соответствии с договоренностями государства ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документ предусматривает консультации в связи с "необычной военной деятельностью" и опасными инцидентами.
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Украинский вопрос

В последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия "нападет" на соседнее государство 16 февраля.
В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
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Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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РоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФБезопасностьСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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