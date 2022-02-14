https://ria.ru/20220214/ucheniya-1772737720.html

Путин обсуждает с Шойгу ход учений в России и Белоруссии

Путин обсуждает с Шойгу ход учений в России и Белоруссии - РИА Новости, 14.02.2022

Путин обсуждает с Шойгу ход учений в России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, во время переговоров они обсудили ход военных учений в России и Белоруссии. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:02

2022-02-14T16:02

2022-02-14T16:15

безопасность

владимир путин

сергей шойгу

белоруссия

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, во время переговоров они обсудили ход военных учений в России и Белоруссии."Сергей Кужугетович, знаю, что вы готовы сегодня доложить о ходе учений, которые у нас происходят в различных акваториях мирового океана, на Дальнем Востоке, на юге, на севере, в Центральном военном округе и с нашими друзьями в Белоруссии", - обратился Путин к Шойгу.

https://ria.ru/20220214/voennye-1772708478.html

белоруссия

россия

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безопасность, владимир путин, сергей шойгу, белоруссия, россия