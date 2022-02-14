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Путин обсуждает с Шойгу ход учений в России и Белоруссии
Путин обсуждает с Шойгу ход учений в России и Белоруссии - РИА Новости, 14.02.2022
Путин обсуждает с Шойгу ход учений в России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, во время переговоров они обсудили ход военных учений в России и Белоруссии. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:02
2022-02-14T16:02
2022-02-14T16:15
безопасность
владимир путин
сергей шойгу
белоруссия
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, во время переговоров они обсудили ход военных учений в России и Белоруссии."Сергей Кужугетович, знаю, что вы готовы сегодня доложить о ходе учений, которые у нас происходят в различных акваториях мирового океана, на Дальнем Востоке, на юге, на севере, в Центральном военном округе и с нашими друзьями в Белоруссии", - обратился Путин к Шойгу.
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безопасность, владимир путин, сергей шойгу, белоруссия, россия
16:02 14.02.2022 (обновлено: 16:15 14.02.2022)
Путин обсуждает с Шойгу ход учений в России и Белоруссии
Президент Путин обсуждает с министром обороны Шойгу ход учений в России и Белоруссии