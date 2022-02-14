https://ria.ru/20220214/tailand-1772724444.html

Туристу грозит до 10 лет тюрьмы за фото на редком рифе в Таиланде

Туристу грозит до 10 лет тюрьмы за фото на редком рифе в Таиланде - РИА Новости, 14.02.2022

Туристу грозит до 10 лет тюрьмы за фото на редком рифе в Таиланде

Туристу в Таиланде грозит штраф или тюремное заключение за опубликованную в Фейсбуке фотографию на исчезающем коралловом рифе, пишет Bangkok Post. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T18:22

2022-02-14T18:22

2022-02-14T18:22

туризм

новости - туризм

таиланд

полиция

природа

туризм

фото

соцсети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40839/73/408397340_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_024100868153aeed804821e36560c008.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Туристу в Таиланде грозит штраф или тюремное заключение за опубликованную в Фейсбуке фотографию на исчезающем коралловом рифе, пишет Bangkok Post.С заявлением в полицию обратился Департамент морских и прибрежных ресурсов королевства. По мнению представителей ведомства, 45-летний Висутр Раттанасатиан совершил серьезное преступление. Он сел на редкий риф, находящийся под защитой тайского законодательства.По словам самого туриста, он не хотел наносить вред окружающей среде. Снимок якобы был сделан еще в прошлом году, но выложил в соцсеть его Висутр только сейчас. Издание уточняет, что мужчина сам явился к полицейским, чтобы обсудить предъявляемое ему обвинение.Туристу грозит штраф на сумму до одного миллиона батов (почти 2,4 миллиона рублей) или лишение свободы на срок до 10 лет.

https://ria.ru/20220129/avstraliya-1769975583.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, таиланд, полиция, природа, туризм, фото, соцсети, facebook, экология