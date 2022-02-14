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Туристу грозит до 10 лет тюрьмы за фото на редком рифе в Таиланде
Туристу грозит до 10 лет тюрьмы за фото на редком рифе в Таиланде - РИА Новости, 14.02.2022
Туристу грозит до 10 лет тюрьмы за фото на редком рифе в Таиланде
Туристу в Таиланде грозит штраф или тюремное заключение за опубликованную в Фейсбуке фотографию на исчезающем коралловом рифе, пишет Bangkok Post. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T18:22
2022-02-14T18:22
2022-02-14T18:22
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Туристу в Таиланде грозит штраф или тюремное заключение за опубликованную в Фейсбуке фотографию на исчезающем коралловом рифе, пишет Bangkok Post.С заявлением в полицию обратился Департамент морских и прибрежных ресурсов королевства. По мнению представителей ведомства, 45-летний Висутр Раттанасатиан совершил серьезное преступление. Он сел на редкий риф, находящийся под защитой тайского законодательства.По словам самого туриста, он не хотел наносить вред окружающей среде. Снимок якобы был сделан еще в прошлом году, но выложил в соцсеть его Висутр только сейчас. Издание уточняет, что мужчина сам явился к полицейским, чтобы обсудить предъявляемое ему обвинение.Туристу грозит штраф на сумму до одного миллиона батов (почти 2,4 миллиона рублей) или лишение свободы на срок до 10 лет.
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Туристу грозит до 10 лет тюрьмы за фото на редком рифе в Таиланде
Туристу грозит штраф или до 10 лет тюрьмы за снимок на редком коралловом рифе в Таиланде