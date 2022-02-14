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Лидеру группировки хакеров Lurk дали 14 лет колонии строгого режима
Лидеру группировки хакеров Lurk дали 14 лет колонии строгого режима - РИА Новости, 14.02.2022
Лидеру группировки хакеров Lurk дали 14 лет колонии строгого режима
Кировский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил лидера группировки хакеров Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:01
2022-02-14T12:07
происшествия
хиллари клинтон
сша
россия
свердловская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил лидера группировки хакеров Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Он признан виновным по целому ряду статей УК РФ, в том числе об организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Приговор хакерам оглашали пять дней.По оценке следствия, хакеры объединились в преступное сообщество (это само по себе уже серьезная статья УК РФ), чтобы заниматься компьютерными взломами и мошенничеством с помощью специальных вредоносных программ.Так, выяснило следствие, с декабря 2015 года по апрель 2016 года фигуранты дела создали и распространили в интернете вирус, с помощью которого получили доступ к локальным компьютерным сетям ряда крупных банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний, после этого похитили более 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, они получили доступ к компьютерной базе данных аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге.По делу проходят в общей сложности 22 фигуранта, один из которых находится в розыске. Гособвинение запрашивало для подсудимых от шести до 18 лет колонии. При этом Козловскому прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима.В ходе предварительного следствия и судебного процесса лидер Lurk Константин Козловский заявлял, что по указанию ФСБ участвовал во взломе серверов Демократической партии США и переписки Хиллари Клинтон. Однако источник РИА Новости в правоохранительных органах Свердловской области заявил, что более 170 компьютерных экспертиз это не подтвердили.Ранее одному из соучастников преступного сообщества Игорю Маковкину, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уже был вынесен приговор: он получил пять лет колонии общего режима.
https://radiosputnik.ria.ru/20220203/kiberataka-1770831001.html
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происшествия, хиллари клинтон, сша, россия, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
12:01 14.02.2022 (обновлено: 12:07 14.02.2022)
 
Лидеру группировки хакеров Lurk дали 14 лет колонии строгого режима

Суд дал лидеру группировки хакеров Lurk, похитившей более миллиарда рублей, 14 лет колонии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОдин из предполагаемых лидеров хакерской группировки Lurk Константин Козловский
Один из предполагаемых лидеров хакерской группировки Lurk Константин Козловский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил лидера группировки хакеров Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Козловскому 14 лет лишения свободы", - огласила решение судья. Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.
Он признан виновным по целому ряду статей УК РФ, в том числе об организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Приговор хакерам оглашали пять дней.
По оценке следствия, хакеры объединились в преступное сообщество (это само по себе уже серьезная статья УК РФ), чтобы заниматься компьютерными взломами и мошенничеством с помощью специальных вредоносных программ.
Так, выяснило следствие, с декабря 2015 года по апрель 2016 года фигуранты дела создали и распространили в интернете вирус, с помощью которого получили доступ к локальным компьютерным сетям ряда крупных банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний, после этого похитили более 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, они получили доступ к компьютерной базе данных аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге.
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По делу проходят в общей сложности 22 фигуранта, один из которых находится в розыске. Гособвинение запрашивало для подсудимых от шести до 18 лет колонии. При этом Козловскому прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима.
В ходе предварительного следствия и судебного процесса лидер Lurk Константин Козловский заявлял, что по указанию ФСБ участвовал во взломе серверов Демократической партии США и переписки Хиллари Клинтон. Однако источник РИА Новости в правоохранительных органах Свердловской области заявил, что более 170 компьютерных экспертиз это не подтвердили.
Ранее одному из соучастников преступного сообщества Игорю Маковкину, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уже был вынесен приговор: он получил пять лет колонии общего режима.
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ПроисшествияХиллари КлинтонСШАРоссияСвердловская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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