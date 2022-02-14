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Вышел трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"
Вышел трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" - РИА Новости, 14.02.2022
Вышел трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"
На YouTube-канале "MARVEL Россия" опубликовали трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:48
2022-02-14T14:48
2022-02-14T14:48
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На YouTube-канале "MARVEL Россия" опубликовали трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Судя по ролику, из-за того, что Стрэндж нарушил пространственно-временной континуум, открылся портал между вселенными и невозможно предугадать, кто из него появится. За помощью маг обращается к давней знакомой Ванде (Элизабет Олсен). После событий сериала "ВандаВижен" окружение стало относиться к героине иначе. В одном из эпизодов трейлера она даже напоминает Стрэнджу, что они оба нарушили правила, тем не менее его восхваляют, а на нее смотрят как на врага. Также в видео представлен новый персонаж франшизы — Америка Чавес (Сочил Гомес). Она может перемещаться между разными вселенными. Появляется в кадре и Карл Мордо (Чиветел Эджиофор), убежденный, что источник проблем реальности — это магия. Поэтому бывший ученик Древней решает при помощи своих знаний в мистике бороться с подобными Стрэнджу. Фильм снял Сэм Рэйми, создавший трилогию о Человеке-пауке с Тоби Магуайром и хоррор "Зловещие мертвецы". Он сменил Скотта Дерриксона — режиссера первого боевика о Докторе Стнэндже, вышедшего в 2016 году, который в январе прошлого года покинул проект из-за творческих разногласий со студией.Премьера супергеройского боевика о Докторе Стрэндже запланирована на 5 мая 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, marvel comics, бенедикт камбербэтч
Вышел трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"
Вышел трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" с Камбербэтчем
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На YouTube-канале "MARVEL Россия" опубликовали трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.
Судя по ролику, из-за того, что Стрэндж нарушил пространственно-временной континуум, открылся портал между вселенными и невозможно предугадать, кто из него появится.
За помощью маг обращается к давней знакомой Ванде (Элизабет Олсен). После событий сериала "ВандаВижен" окружение стало относиться к героине иначе. В одном из эпизодов трейлера она даже напоминает Стрэнджу, что они оба нарушили правила, тем не менее его восхваляют, а на нее смотрят как на врага.
Также в видео представлен новый персонаж франшизы — Америка Чавес (Сочил Гомес). Она может перемещаться между разными вселенными. Появляется в кадре и Карл Мордо (Чиветел Эджиофор), убежденный, что источник проблем реальности — это магия. Поэтому бывший ученик Древней решает при помощи своих знаний в мистике бороться с подобными Стрэнджу.
Фильм снял Сэм Рэйми, создавший трилогию о Человеке-пауке с Тоби Магуайром и хоррор "Зловещие мертвецы". Он сменил Скотта Дерриксона — режиссера первого боевика о Докторе Стнэндже, вышедшего в 2016 году, который в январе прошлого года покинул
проект из-за творческих разногласий со студией.
Премьера супергеройского боевика о Докторе Стрэндже запланирована на 5 мая 2022 года.