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Культура
2020-01-10T22:54+0300
https://ria.ru/20200110/1563254969.html
Режиссер "Доктора Стрэнджа" отказался продолжать работу над сиквелом
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РИА Новости

Режиссер "Доктора Стрэнджа" отказался продолжать работу над сиквелом

22:54 10.01.2020
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© Walt Disney Studios Motion Pictures (2016)Кадр из фильма "Доктор Стрэндж"
Кадр из фильма Доктор Стрэндж
© Walt Disney Studios Motion Pictures (2016)
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Скотт Дерриксон, который снял блокбастер Marvel "Доктор Стрэндж", сообщил в Твиттере, что он не будет режиссером сиквела.

"Мы с Marvel согласились расстаться из-за творческих разногласий. Я благодарен за наше сотрудничество и останусь в роли исполнительного продюсера", — написал Дерриксон.

Пока неизвестно, кто заменит режиссера во второй части картины "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", но кинокомпания не намерена переносить съемки.
К производству ленты планируют приступить в мае.
Главную роль снова исполнит Бенедикт Камбербэтч. Вместе с ним также снимется Элизабет Олсен, которая сыграет Алую Ведьму.
Выход фильма запланирован на 2021 год.
Бенедикт Камбербэтч в фильме Доктор Стрэндж(2016)
21 июля 2019, 16:47Культура
Сиквел "Доктора Стрэнджа" станет первым ужастиком во вселенной Marvel
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КультураКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsБенедикт Камбербэтч
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