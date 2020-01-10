Режиссер "Доктора Стрэнджа" отказался продолжать работу над сиквелом

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Скотт Дерриксон, который снял блокбастер Marvel "Доктор Стрэндж", сообщил в Твиттере, что он не будет режиссером сиквела.
"Мы с Marvel согласились расстаться из-за творческих разногласий. Я благодарен за наше сотрудничество и останусь в роли исполнительного продюсера", — написал Дерриксон.
Пока неизвестно, кто заменит режиссера во второй части картины "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", но кинокомпания не намерена переносить съемки.
К производству ленты планируют приступить в мае.
Главную роль снова исполнит Бенедикт Камбербэтч. Вместе с ним также снимется Элизабет Олсен, которая сыграет Алую Ведьму.
Выход фильма запланирован на 2021 год.