https://ria.ru/20220214/sroki-1772697822.html
Французы подняли на смех США из-за новых сроков "нападения" России на Украину
Во Франции высмеяли новые сроки "нападения" России на Украину - РИА Новости, 14.02.2022
Французы подняли на смех США из-за новых сроков "нападения" России на Украину
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление США о том, что вторжение России на Украину может начаться в любой момент. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:15
2022-02-14T13:15
2022-02-14T13:39
в мире
сша
украина
россия
франция
нато
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление США о том, что вторжение России на Украину может начаться в любой момент."Войну между Россией и Украиной пророчат все, кроме России и Украины", — отметил Eugénie Etcheverry."Западные СМИ уже как минимум два месяца говорят о неизбежности вторжения… Но до сих пор ничего не произошло. Потом они стали писать, что, мол, погодные условия неблагоприятны для движения танков, поэтому нападение будет не раньше конца января. Сейчас уже февраль, и скоро они начнут говорить, что нападение будет после Олимпийских игр, ведь Путин не хочет расстраивать своего друга Си Цзиньпина. А что потом? Скажут, что твердость лидеров США и НАТО позволила переубедить Россию?" — рассуждает Gentilhomme-Vieille Canaille 94."Как в Ираке… без комментариев", — написал Tonio91."Американцы хотят войны с Россией без отправки своих солдат. Подлые янки", — подчеркнул Algeorg.Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что они не могут предсказать точную дату, однако считают, что "вторжение" может начаться в любой день.В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения более половины личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772697395.html
https://ria.ru/20220214/pravda-1772678508.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220214/bayden-1772664436.html
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в мире, сша, украина, россия, франция, нато, владимир путин, си цзиньпин, олимпийские игры
13:15 14.02.2022 (обновлено: 13:39 14.02.2022)
Во Франции высмеяли новые сроки "нападения" России на Украину
Читатели Le Figaro: скоро США объявят, что Россия нападет на Украину после Олимпиады
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
активно обсуждают заявление США о том, что вторжение России на Украину может начаться в любой момент.
"Это обычный угар американских спецслужб. Европа должна отреагировать во имя своей независимости и свободы действий", — считает GEBAR72.
"Войну между Россией и Украиной
пророчат все, кроме России и Украины", — отметил Eugénie Etcheverry.
"Западные СМИ уже как минимум два месяца говорят о неизбежности вторжения… Но до сих пор ничего не произошло. Потом они стали писать, что, мол, погодные условия неблагоприятны для движения танков, поэтому нападение будет не раньше конца января. Сейчас уже февраль, и скоро они начнут говорить, что нападение будет после Олимпийских игр, ведь Путин не хочет расстраивать своего друга Си Цзиньпина
. А что потом? Скажут, что твердость лидеров США
и НАТО
позволила переубедить Россию?" — рассуждает Gentilhomme-Vieille Canaille 94.
"Как в Ираке… без комментариев", — написал Tonio91.
"Американцы хотят войны с Россией без отправки своих солдат. Подлые янки", — подчеркнул Algeorg.
"Черт-те что несут эти американцы", — заключил booba69.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что они не могут предсказать точную дату, однако считают, что "вторжение" может начаться в любой день.
В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения более половины личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.