https://ria.ru/20220214/smartfony-1772700566.html

Три китайских производителя вошли в глобальный Топ-5 брендов смартфонов

Три китайских производителя вошли в глобальный Топ-5 брендов смартфонов - РИА Новости, 14.02.2022

Три китайских производителя вошли в глобальный Топ-5 брендов смартфонов

Китайские производители смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo по итогам 2021 года вошли в глобальную пятерку самых популярных брендов мобильных телефонов,... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:22

2022-02-14T13:22

2022-02-14T13:22

россия-китай: главное

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apple

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МОСКВА, 14 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские производители смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo по итогам 2021 года вошли в глобальную пятерку самых популярных брендов мобильных телефонов, свидетельствует отчет консалтинговой компании Canalys.Xiaomi оказался на третьем месте: объем его глобальных поставок достиг 191,2 миллиона устройств с ростом в 28%. Четвертое место у Oppo с поставками в 145,1 миллиона устройств (рост 22% в годовом исчислении). Пятерку замкнул Vivo с показателем 129,9 миллиона устройств.На первом месте остался южнокорейский Samsung, поставивший на глобальные рынки 275 миллиона смартфонов. "Серебро" - у американского Apple: 230 миллионов единиц. Общий объем глобальных поставок смартфонов в минувшем году вырос на 7% и составил 1,35 миллиарда единиц, практически вернувшись на докоронакризисный уровень.

https://ria.ru/20201201/smartfony-1587241823.html

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samsung, apple, технологии, экономика, китай, xiaomi inc