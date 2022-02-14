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Авраам Руссо рассказал, что его задержали в аэропорту Нью-Йорка
Авраам Руссо рассказал, что его задержали в аэропорту Нью-Йорка - РИА Новости, 14.02.2022
Авраам Руссо рассказал, что его задержали в аэропорту Нью-Йорка
Эстрадный певец Авраам Руссо рассказал РИА Новости, что потерял в салоне самолета паспорт гражданина США и из-за этого не сразу смог пройти процедуру контроля в РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:56
2022-02-14T17:56
2022-02-14T17:56
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Эстрадный певец Авраам Руссо рассказал РИА Новости, что потерял в салоне самолета паспорт гражданина США и из-за этого не сразу смог пройти процедуру контроля в аэропорту Нью-Йорка.Ранее в СМИ сообщили, что певца задержали. Руссо уточнил агентству, что инцидент произошел в воскресенье.Певец добавил, что, не обнаружив документ, предъявил водительские права, а спустя какое-то время паспорт нашли.По его словам, полицейские стояли с собаками прямо и у выхода и, вероятно, подумали, что известный певец — один из тех, кто нелегально прилетает.
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Авраам Руссо рассказал, что его задержали в аэропорту Нью-Йорка
Авраам Руссо рассказал о задержании в аэропорту Нью-Йорка из-за потери паспорта
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Эстрадный певец Авраам Руссо рассказал РИА Новости, что потерял в салоне самолета паспорт гражданина США и из-за этого не сразу смог пройти процедуру контроля в аэропорту Нью-Йорка.
Ранее в СМИ сообщили, что певца задержали. Руссо уточнил агентству, что инцидент произошел в воскресенье.
"У меня двойное гражданство, поэтому вылет – с один паспортом, прилет – с другим паспортом, это обыкновенная вещь, каждый "двойной гражданин" так. И, скорее всего, так получилось, что когда зашел в самолет и поставил вещи, расположился, паспорт упал между сиденьями. В бизнес-классе там широко, рядом никого не было, никто не сидел", — прокомментировал он.
Певец добавил, что, не обнаружив документ, предъявил водительские права, а спустя какое-то время паспорт нашли.
"Ребята реагировали очень хорошо. Но все равно — это время, пока ты им скажешь, пока докажешь, что гражданин. Вчера был очень жесткий контроль в аэропорту. Я не знаю, с чем это связано", — отметил Руссо.
По его словам, полицейские стояли с собаками прямо и у выхода и, вероятно, подумали, что известный певец — один из тех, кто нелегально прилетает.