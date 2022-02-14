https://ria.ru/20220214/russo-1772764548.html

Авраам Руссо рассказал, что его задержали в аэропорту Нью-Йорка

Авраам Руссо рассказал, что его задержали в аэропорту Нью-Йорка - РИА Новости, 14.02.2022

Авраам Руссо рассказал, что его задержали в аэропорту Нью-Йорка

Эстрадный певец Авраам Руссо рассказал РИА Новости, что потерял в салоне самолета паспорт гражданина США и из-за этого не сразу смог пройти процедуру контроля в РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:56

2022-02-14T17:56

2022-02-14T17:56

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Эстрадный певец Авраам Руссо рассказал РИА Новости, что потерял в салоне самолета паспорт гражданина США и из-за этого не сразу смог пройти процедуру контроля в аэропорту Нью-Йорка.Ранее в СМИ сообщили, что певца задержали. Руссо уточнил агентству, что инцидент произошел в воскресенье.Певец добавил, что, не обнаружив документ, предъявил водительские права, а спустя какое-то время паспорт нашли.По его словам, полицейские стояли с собаками прямо и у выхода и, вероятно, подумали, что известный певец — один из тех, кто нелегально прилетает.

https://ria.ru/20211129/lennox-1761333388.html

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новости культуры, шоу-бизнес, стиль жизни, авраам руссо (ипджиян), нью-йорк (город), новости - туризм