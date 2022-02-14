https://ria.ru/20220214/respirator-1772579803.html

Правильные маски. Что лучше защищает от омикрон-штамма

Правильные маски. Что лучше защищает от омикрон-штамма - РИА Новости, 14.02.2022

Правильные маски. Что лучше защищает от омикрон-штамма

С появлением более заразного варианта коронавируса возник вопрос о том, насколько эффективны против него средства индивидуальной защиты. В то время как основным РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T08:00

2022-02-14T08:00

2022-02-14T09:19

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биология

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

дельта-штамм коронавируса

медицинские маски

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. С появлением более заразного варианта коронавируса возник вопрос о том, насколько эффективны против него средства индивидуальной защиты. В то время как основным методом профилактики остается вакцинация, эксперты все чаще говорят о необходимости носить вместо масок респираторы. К примеру, в Австралии их сделали обязательными в общественных местах. В чем преимущество этих изделий и как с ними правильно обращаться — в материале РИА Новости.Что лучше против "омикрона": маска или респираторУченые выяснили, что "омикрон" быстрее размножается в верхних дыхательных путях. Это, по разным данным, увеличивает вирусную нагрузку в десять и даже сто раз. Если взять одинаковое число вирусных частиц, то "омикрон" поражает в два раза больше клеток слизистой, чем "дельта". Достаточно ста его копий, чтобы вызвать болезнь. Для сравнения: критическая доза "дельты" — триста, уханьского штамма — пятьсот.Исследователи из Швейцарии, Японии и Колумбии сообщили, что с "омикроном" выросло число суперраспространителей — людей с аномально высокой вирусной нагрузкой в носоглотке, способных заразить десятки и сотни окружающих за раз. Когда доминировал уханьский штамм, на тысячу человек был один суперспредер, при "дельте" — один на тридцать, а сейчас — каждый двадцатый или даже десятый.Медицинские маски менее эффективны против "дельты" и "омикрона". Респираторы класса FFP2 предпочтительнее, но при долгом нахождении в зараженной среде даже они бессильны.Как указывает популяризатор медицины Алексей Водовозов, тканевые и обычные медицинские маски негерметично прилегают к лицу, подсасывают окружающий воздух. Кроме того, их нужно часто менять: десять-двенадцать раз в день. Респиратор лучше, полагает эксперт.За респираторы высказывается и главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов."От заражения лучше спасают изделия с подтвержденными свойствами, соответствующими классу защиты FFP2 или FFP3", — отмечает Владимир Котов, президент частной Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗОД). "Омикрон" и другие штаммы не могут самостоятельно передвигаться, а по воздуху перемещаются только вместе с пылью или аэрозолем. Поскольку эти частицы гораздо крупнее вирусов, то и отфильтровать их проще."В респираторах есть высокоэффективный фильтрующий материал, работающий по принципу сита: то есть человек делает вдох, и все, что больше молекул воздуха, остается на внешней поверхности СИЗОД", — поясняет эксперт.Какие бывают респираторы"Респираторы подразделяют на три степени защиты: FFP1, FFP2, FFP3. Первые фильтруют крупные частицы пыли, например в строительстве, и против вирусов не подходят. FFP2 — более эффективные, FFP3 — самые надежные", — комментирует Юлия Пономарева, руководитель отдела по охране труда и экологии компании АВВ в России с офисом в ОЭЗ "Технополис Москва".Респираторы европейского производства с характеристиками FFP2 улавливают приблизительно 94 процента твердых частиц хлорида натрия (NaCl) и масляных капель. Американские аналоги N95 — до 95 процентов частиц размером 0,3 и более микрометра. Вот почему ВОЗ рекомендует медикам именно их.Считается, что респираторы с клапанами эффективно работают до двух часов, без — до восьми. Однако специалисты из Сеченовского университета вместе с коллегами из московского Центра гигиены и эпидемиологии не рекомендуют клапаны, поскольку загрязненный воздух выходит наружу при выдохе, а это может быть опасно для окружающих.Из чего сделаны респираторыРеспираторы делают из нетканых материалов — спанбонда и мелтблауна, которые получают путем экструзии из расплава полипропилена.Спанбонд более рыхлый, поэтому для улучшения фильтрующих свойств в него вкладывают слой мелтблауна толщиной 200-400 микрометров. Тонкие и плотно переплетенные волокна образуют структуру с 90-процентной проницаемостью, что позволяет свободно дышать. А электростатический заряд притягивает частицы пыли и аэрозоли.Ученые из США исследовали фильтрующую способность мелтблауна, экспериментируя с частицами хлорида натрия размером 72-20 нанометров, что сравнимо с вирусными. Выяснилось, что более плотные участки из волокон толщиной менее 1,8 микрометра задерживают загрязнения лучше всего. Вероятно, это связано с более сильным градиентом электрического поля, создаваемого на волокнах меньшего диаметра. Эти данные помогут усовершенствовать респираторы, считают авторы работы.Как правильно носить респираторы, можно ли их стирать"Респиратор лучше прилегает к лицу, чем маска, а значит, эффективнее защищает. Но надо подобрать правильный размер и надевать по инструкции (не "вверх ногами", носовая пластина согнута)", — подчеркивает Юлия Пономарева.Принцип действия этого средства индивидуальной защиты — электростатическая фильтрация, продолжает эксперт. С течением времени из-за увлажнения от дыхания эффективность снижается, нужен новый респиратор. "Стирать ни в коем случае нельзя", — уточняет Пономарева."При намачивании изделие утрачивает механические и электростатические свойства, нарушается целостность волокна, уходит заряд. А применение стирального порошка вообще исключено, дышать через материал после такой стирки опасно", — добавляет Владимир Котов.Снижают эффективность также долгая эксплуатация, неправильное хранение, использование в условиях высоких температур и влажности, стерилизация путем опрыскивания антисептическим раствором.А вот многоразовые маски можно обрабатывать даже в домашних условиях. Для дезинфекции их нужно тщательно выстирать с мылом или другим моющим средством, затем обработать утюгом с функцией подачи пара или парогенератором.

https://radiosputnik.ria.ru/20220120/maski-1768689154.html

https://ria.ru/20201213/maski-1589031153.html

https://ria.ru/20211227/maski-1763471589.html

https://ria.ru/20210128/filtr-1594894378.html

https://ria.ru/20211130/omikron-1761385039.html

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здоровье, биология, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, дельта-штамм коронавируса, медицинские маски