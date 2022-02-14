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Нарусова внесла в Госдуму альтернативный проект по борьбе с пытками
Нарусова внесла в Госдуму альтернативный проект по борьбе с пытками - РИА Новости, 14.02.2022
Нарусова внесла в Госдуму альтернативный проект по борьбе с пытками
Сенатор Людмила Нарусова сообщила РИА Новости, что внесла в Госдуму пакет альтернативных законопроектов о противодействии пыткам. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:32
2022-02-14T16:41
людмила нарусова
общество
госдума рф
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова сообщила РИА Новости, что внесла в Госдуму пакет альтернативных законопроектов о противодействии пыткам.Пакет состоит из изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, а также в закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".Предусматривается, что Уголовный кодекс РФ будет дополнен статьей 286.2 "Применение пытки". "Применение пытки &lt;…&gt; государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до десяти лет", - говорится в тексте законопроекта (есть в распоряжении РИА Новости).Если это преступление совершено с применением оружия или специальных средств, либо группой лиц, либо с особой жестокостью, либо в отношении двух человек и более, то предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет.Как отмечает Нарусова в пояснительной записке (есть в распоряжении РИА Новости), анализ международных обязательств Российской Федерации в сфере противодействия пыткам свидетельствует о необходимости установления уголовной ответственности за применение пытки в качестве самостоятельного состава преступления и рассматривать ее как тяжкое преступление.Помимо этого, в проекте Нарусовой предусматриваются изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ. Как отмечается в пояснительной записке, это делается для того, чтобы запретить признавать достоверными признания, полученные под пытками."Чтобы обессмыслить применение пыток и не допустить привлечения к уголовной ответственности невиновных, необходимо внести изменения в статью 75 УПК РФ, в которой в подпункте 1 пункта 2 дано перечисление недопустимых доказательств и указано, что к ним относятся показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде", - говорится в документе.Как отмечает автор законопроекта, одной из главных причин использования оперативниками насилия является их заинтересованность в "демонстрировании раскрытия преступления по делам, где нет весомых доказательств вины, но для повышения показателей бывает достаточно выбить признания, в том числе у невиновных". "При этом оперативники и нередко следователи учитывают сложившуюся практику передоверия судьями полученным на предварительном следствии признаниям, несмотря на отказ обвиняемых в суде от этих показаний, жалобы на пытки, слабость и противоречивость доказательств", - отмечается в пояснительной записке.Пытки квалифицируются в законопроекте как "любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера"."Нужны более радикальные меры для их пресечения, необходим серьезный разворот, в том числе через изменение отношения к уголовной ответственности за совершение пыток. Пытка должна рассматриваться как тяжкое преступление, подлежащее самостоятельному уголовному наказанию. Должна учитываться его повышенная общественная опасность, его совершение должно влечь более строгое наказание", - говорится в пояснительной записке.Ранее в декабре 2021 года председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас и глава комитета Госдумы Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий наказания за пытки, организованные представителями власти. Ожидается, что он будет рассмотрен в первом чтении 17 февраля.Как сообщила ранее РИА Новости Нарусова, пакет законопроектов подготовлен рабочей группой Совета Федерации.
https://ria.ru/20220113/pytki-1767627682.html
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людмила нарусова, общество, госдума рф, совет федерации рф, россия
16:32 14.02.2022 (обновлено: 16:41 14.02.2022)
 
Нарусова внесла в Госдуму альтернативный проект по борьбе с пытками

Сенатор Нарусова внесла в Госдуму альтернативный законопроект о противодействии пыткам

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова на заседании Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова сообщила РИА Новости, что внесла в Госдуму пакет альтернативных законопроектов о противодействии пыткам.
Пакет состоит из изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, а также в закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".
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Предусматривается, что Уголовный кодекс РФ будет дополнен статьей 286.2 "Применение пытки". "Применение пытки <…> государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до десяти лет", - говорится в тексте законопроекта (есть в распоряжении РИА Новости).
Если это преступление совершено с применением оружия или специальных средств, либо группой лиц, либо с особой жестокостью, либо в отношении двух человек и более, то предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет.
Как отмечает Нарусова в пояснительной записке (есть в распоряжении РИА Новости), анализ международных обязательств Российской Федерации в сфере противодействия пыткам свидетельствует о необходимости установления уголовной ответственности за применение пытки в качестве самостоятельного состава преступления и рассматривать ее как тяжкое преступление.
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Помимо этого, в проекте Нарусовой предусматриваются изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ. Как отмечается в пояснительной записке, это делается для того, чтобы запретить признавать достоверными признания, полученные под пытками.
"Чтобы обессмыслить применение пыток и не допустить привлечения к уголовной ответственности невиновных, необходимо внести изменения в статью 75 УПК РФ, в которой в подпункте 1 пункта 2 дано перечисление недопустимых доказательств и указано, что к ним относятся показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде", - говорится в документе.
Как отмечает автор законопроекта, одной из главных причин использования оперативниками насилия является их заинтересованность в "демонстрировании раскрытия преступления по делам, где нет весомых доказательств вины, но для повышения показателей бывает достаточно выбить признания, в том числе у невиновных". "При этом оперативники и нередко следователи учитывают сложившуюся практику передоверия судьями полученным на предварительном следствии признаниям, несмотря на отказ обвиняемых в суде от этих показаний, жалобы на пытки, слабость и противоречивость доказательств", - отмечается в пояснительной записке.
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Пытки квалифицируются в законопроекте как "любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера".
"Нужны более радикальные меры для их пресечения, необходим серьезный разворот, в том числе через изменение отношения к уголовной ответственности за совершение пыток. Пытка должна рассматриваться как тяжкое преступление, подлежащее самостоятельному уголовному наказанию. Должна учитываться его повышенная общественная опасность, его совершение должно влечь более строгое наказание", - говорится в пояснительной записке.
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Ранее в декабре 2021 года председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас и глава комитета Госдумы Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий наказания за пытки, организованные представителями власти. Ожидается, что он будет рассмотрен в первом чтении 17 февраля.
Как сообщила ранее РИА Новости Нарусова, пакет законопроектов подготовлен рабочей группой Совета Федерации.
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