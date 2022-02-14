https://ria.ru/20220214/putin-1772730904.html

Путин назвал расширение НАТО на Восток бесконечным и очень опасным

Путин назвал расширение НАТО на Восток бесконечным и очень опасным - РИА Новости, 14.02.2022

Путин назвал расширение НАТО на Восток бесконечным и очень опасным

Президент России Владимир Путин в ходе обсуждения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ответов по гарантиям безопасности назвал бесконечным и очень опасным... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:33

2022-02-14T15:33

2022-02-14T15:52

украина

нато

в мире

владимир путин

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771546467_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_98b7afe28734c9fe4461a613ae9af179.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе обсуждения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ответов по гарантиям безопасности назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток за счет постсоветских республик, включая Украину."Сергей Викторович, мы договаривались с Вами сегодня о том, что министерство иностранных дел России представит свои соображения по поводу ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток. Теперь уже и за счет бывших республик Советского союза, включая и Украину", - сказал Путин.Путин отметил, что знает, что такой анализ проведен."Вы провели работу и с коллегами из других ведомств, министерств. И, конечно, мне бы хотелось послушать и ваш анализ, и ваши предложения по поводу реакции на полученные ответы из Вашингтона и Брюсселя", - сказал президент.У Путина на понедельник также запланирована встреча с министром обороны Сергеем Шойгу.По итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора президентов России и США помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия в ближайшее время доведет свой ответ до США и НАТО по гарантиям безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220210/myunkhen-1771864203.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, нато, в мире, владимир путин, сергей лавров