https://ria.ru/20220214/podlodka-1772738944.html

Шойгу доложил Путину об американской подлодке, вторгшейся в российские воды

Шойгу доложил Путину об американской подлодке, вторгшейся в российские воды - РИА Новости, 14.02.2022

Шойгу доложил Путину об американской подлодке, вторгшейся в российские воды

Во время учений на Тихоокеанском флоте в районе курильского острова Уруп обнаружили субмарину, предположительно, американскую, доложил министр обороны Сергей... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:06

2022-02-14T16:06

2022-02-14T18:09

безопасность

россия

дальний восток

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Во время учений на Тихоокеанском флоте в районе курильского острова Уруп обнаружили субмарину, предположительно, американскую, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину."Лодка была выдворена из вод (России. — Прим. ред.). Совершенно непонятная, необоснованная такая активность на востоке", — сказал министр.По его словам, операция заняла три часа. Глава ведомства уточнил, что подлодка зашла на территорию страны на достаточно большую глубину: более четырех километров.Ранее Минобороны сообщило об обнаружении подводной лодки США типа "Вирджиния" в российских водах. Ее экипажу передали на русском и английском языках требование всплыть, но его проигнорировали. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства" и подлодка "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".Военному атташе США в Москве вручили ноту протеста. В Минобороны подчеркнули, что действия американской стороны расцениваются как грубое нарушение норм международного права, и напомнили, что Россия "оставляет за собой право принимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности" государства.

https://ria.ru/20220212/podlodka-1772509214.html

https://ria.ru/20220213/podlodka-1772550333.html

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Шойгу докладывает Путину об инциденте с подлодкой Шойгу докладывает Путину об инциденте с подлодкой 2022-02-14T16:06 true PT1M08S

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безопасность, россия, дальний восток, сергей шойгу, владимир путин