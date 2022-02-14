https://ria.ru/20220214/podlodka-1772738944.html
Шойгу доложил Путину об американской подлодке, вторгшейся в российские воды
Шойгу доложил Путину об американской подлодке, вторгшейся в российские воды - РИА Новости, 14.02.2022
Шойгу доложил Путину об американской подлодке, вторгшейся в российские воды
Во время учений на Тихоокеанском флоте в районе курильского острова Уруп обнаружили субмарину, предположительно, американскую, доложил министр обороны Сергей... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:06
2022-02-14T16:06
2022-02-14T18:09
безопасность
россия
дальний восток
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Во время учений на Тихоокеанском флоте в районе курильского острова Уруп обнаружили субмарину, предположительно, американскую, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину."Лодка была выдворена из вод (России. — Прим. ред.). Совершенно непонятная, необоснованная такая активность на востоке", — сказал министр.По его словам, операция заняла три часа. Глава ведомства уточнил, что подлодка зашла на территорию страны на достаточно большую глубину: более четырех километров.Ранее Минобороны сообщило об обнаружении подводной лодки США типа "Вирджиния" в российских водах. Ее экипажу передали на русском и английском языках требование всплыть, но его проигнорировали. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства" и подлодка "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".Военному атташе США в Москве вручили ноту протеста. В Минобороны подчеркнули, что действия американской стороны расцениваются как грубое нарушение норм международного права, и напомнили, что Россия "оставляет за собой право принимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности" государства.
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Шойгу докладывает Путину об инциденте с подлодкой
Шойгу докладывает Путину об инциденте с подлодкой
2022-02-14T16:06
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безопасность, россия, дальний восток, сергей шойгу, владимир путин
16:06 14.02.2022 (обновлено: 18:09 14.02.2022)
Шойгу доложил Путину об американской подлодке, вторгшейся в российские воды
Шойгу доложил Путину, что американскую подлодку выдворили из российских вод за три часа