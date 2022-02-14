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В ЛНР отметили годовщину освобождения Луганска от фашистских захватчиков
В ЛНР отметили годовщину освобождения Луганска от фашистских захватчиков - РИА Новости, 14.02.2022
В ЛНР отметили годовщину освобождения Луганска от фашистских захватчиков
Мероприятия в честь 79-й годовщины освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков прошли в столице самопровозглашенной Луганской народной республики,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:17
2022-02-14T16:17
2022-02-14T16:17
в мире
леонид пасечник
денис мирошниченко
луганск
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Мероприятия в честь 79-й годовщины освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков прошли в столице самопровозглашенной Луганской народной республики, передает корреспондент РИА Новости.Четырнадцатого февраля 1943 года части Красной Армии освободили Луганск (Ворошиловград). Стартовали мероприятия с возложения цветов к братской могиле советских воинов в Луганске."Все жители, уроженцы Луганска (Ворошиловграда) очень любим наш город и гордимся им. И, конечно, эта история Луганщины, история Ворошиловграда для нас очень интересна и очень важна. Мы знаем, что бои за Ворошиловград были очень сложные и серьезные, и здесь сложили головы большое количество советских солдат, освобождая наш родной Ворошиловград. Низкий им поклон, вечная память и слова огромной благодарности", - сказал журналистам после церемонии глава ЛНР Леонид Пасечник.Митинги прошли также у памятника воинам-освободителям и Пилона славы в Луганске. Присутствующие почтили память погибших в боях за Луганск минутой молчания и возложили цветы к монументам. Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко назвал день освобождения Луганска "вторым днем города"."Это очень особенный день, не просто общественный праздник - праздник семьи, потому что нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война", - сказал Мирошниченко журналистам.
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в мире, леонид пасечник, денис мирошниченко, луганск, луганская народная республика
В ЛНР отметили годовщину освобождения Луганска от фашистских захватчиков
В ЛНР отметили 79-ю годовщину освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков