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Авиакомпания "Витязь-Аэро" возобновляет пассажирские перевозки по Камчатке
Авиакомпания "Витязь-Аэро" возобновляет пассажирские перевозки по Камчатке - РИА Новости, 14.02.2022
Авиакомпания "Витязь-Аэро" возобновляет пассажирские перевозки по Камчатке
Вертолетная компания "Витязь-Аэро", которой Росавиация запретила полеты после падения ее борта с туристами в Курильское озеро в августе 2021 года, весной... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:30
2022-02-14T11:30
2022-02-14T11:30
туризм
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-8
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 фев — РИА Новости. Вертолетная компания "Витязь-Аэро", которой Росавиация запретила полеты после падения ее борта с туристами в Курильское озеро в августе 2021 года, весной возобновит деятельность, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."Росавиация вернула "Витязь-Аэро" сертификат эксплуатанта. Авиакомпания планирует приступить к перевозкам в начале весны", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Сергея Миронова.Уточняется, что 1 марта состоится совещание, посвященное готовности предприятия к работе.Вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро в южной части Камчатки 12 августа прошлого года. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали.На следующий день, 13 августа, Росавиация ввела ограничения на пассажирские и туристические перевозки компании "Витязь-Аэро", на долю которой приходилась значительная часть вертолетных экскурсий в Камчатском крае.
https://radiosputnik.ria.ru/20220212/aviasoobschenie-1772453086.html
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камчатский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8, новости - туризм, перевозки, туризм, туристы, россия, весна
Авиакомпания "Витязь-Аэро" возобновляет пассажирские перевозки по Камчатке
Вертолетная компания "Витязь-Аэро" снова начнет перевозить туристов весной 2022 года
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 фев — РИА Новости.
Вертолетная компания "Витязь-Аэро", которой Росавиация запретила
полеты после падения ее борта с туристами в Курильское озеро в августе 2021 года, весной возобновит деятельность, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
"Росавиация вернула "Витязь-Аэро" сертификат эксплуатанта. Авиакомпания планирует приступить к перевозкам в начале весны", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Сергея Миронова.
Уточняется, что 1 марта состоится совещание, посвященное готовности предприятия к работе.
Вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро в южной части Камчатки 12 августа прошлого года. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали.
На следующий день, 13 августа, Росавиация ввела ограничения на пассажирские и туристические перевозки компании "Витязь-Аэро", на долю которой приходилась значительная часть вертолетных экскурсий в Камчатском крае.