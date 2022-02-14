https://ria.ru/20220214/perevozki-1772646512.html

Авиакомпания "Витязь-Аэро" возобновляет пассажирские перевозки по Камчатке

Авиакомпания "Витязь-Аэро" возобновляет пассажирские перевозки по Камчатке - РИА Новости, 14.02.2022

Авиакомпания "Витязь-Аэро" возобновляет пассажирские перевозки по Камчатке

Вертолетная компания "Витязь-Аэро", которой Росавиация запретила полеты после падения ее борта с туристами в Курильское озеро в августе 2021 года, весной... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:30

2022-02-14T11:30

2022-02-14T11:30

туризм

камчатский край

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ми-8

новости - туризм

перевозки

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748597435_0:148:1920:1228_1920x0_80_0_0_6a4ffd8df49e0b4c6c3aa665e5cdea28.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 фев — РИА Новости. Вертолетная компания "Витязь-Аэро", которой Росавиация запретила полеты после падения ее борта с туристами в Курильское озеро в августе 2021 года, весной возобновит деятельность, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."Росавиация вернула "Витязь-Аэро" сертификат эксплуатанта. Авиакомпания планирует приступить к перевозкам в начале весны", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Сергея Миронова.Уточняется, что 1 марта состоится совещание, посвященное готовности предприятия к работе.Вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро в южной части Камчатки 12 августа прошлого года. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали.На следующий день, 13 августа, Росавиация ввела ограничения на пассажирские и туристические перевозки компании "Витязь-Аэро", на долю которой приходилась значительная часть вертолетных экскурсий в Камчатском крае.

https://radiosputnik.ria.ru/20220212/aviasoobschenie-1772453086.html

камчатский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8, новости - туризм, перевозки, туризм, туристы, россия, весна