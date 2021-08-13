https://ria.ru/20210813/rosaviatsiya-1745663797.html
Росавиация запретила авиакомпании "Витязь-Аэро" перевозить пассажиров
Росавиация запретила авиакомпании "Витязь-Аэро" перевозить пассажиров - РИА Новости, 13.08.2021
Росавиация запретила авиакомпании "Витязь-Аэро" перевозить пассажиров
Росавиация запретила авиакомпании "Витязь-Аэро" коммерческие перевозки пассажиров после крушения ее вертолета на Камчатке, сообщает ведомство. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:28
2021-08-13T16:28
2021-08-13T16:33
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
новости - туризм
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туризм
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Росавиация запретила авиакомпании "Витязь-Аэро" коммерческие перевозки пассажиров после крушения ее вертолета на Камчатке, сообщает ведомство.В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации. Четверо не пострадали. По данному факту расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, дело по поручению главы СК Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, новости - туризм, туристы, туризм
16:28 13.08.2021 (обновлено: 16:33 13.08.2021)
Росавиация запретила авиакомпании "Витязь-Аэро" перевозить пассажиров
Росавиация запретила авиакомпании "Витязь-Аэро" перевозить пассажиров, после крушения Ми-8