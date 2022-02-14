https://ria.ru/20220214/peregovory-1772812641.html

В Белом доме раскрыли детали разговора Байдена и Джонсона

В Белом доме раскрыли детали разговора Байдена и Джонсона - РИА Новости, 14.02.2022

В Белом доме раскрыли детали разговора Байдена и Джонсона

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили в телефонном разговоре свои дипломатические контакты с Россией и Украиной,... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T23:55

2022-02-14T23:55

2022-02-14T23:56

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили в телефонном разговоре свои дипломатические контакты с Россией и Украиной, сообщил Белый дом."Президент Джозеф Р. Байден-младший переговорил сегодня с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Оба лидера обсудили свои дипломатические контакты с Украиной и Россией", - сказано в сообщении.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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