https://ria.ru/20220214/omikron-1772667105.html

"Омикрон" провоцирует развитие одного опасного заболевания

Врач предупредил о развитии опасного заболевания из-за "омикрона" - РИА Новости, 14.02.2022

"Омикрон" провоцирует развитие одного опасного заболевания

Распространение омикрон-штамма коронавируса спровоцировало рост случаев острого аутоиммунного заболевания, синдрома Гийена — Барре. Об этом в беседе с "Ura.ru"... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:31

2022-02-14T11:31

2022-02-14T11:31

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общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Распространение омикрон-штамма коронавируса спровоцировало рост случаев острого аутоиммунного заболевания, синдрома Гийена — Барре. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал врач-невролог Павел Хорошев.По его словам, до начала пандемии заболевание считалось редким, однако теперь его выявляют в десятки раз чаще.Аксон — цилиндрический отросток, передающий нервные импульсы от тела клетки к органам и другим нервным клеткам.Штамм "омикрон" вируса SARS-CoV-2, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. С тех пор его выявили в 145 странах, в том числе в России.

https://ria.ru/20220214/omikron-1772616802.html

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общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии