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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220214/omikron-1772667105.html
"Омикрон" провоцирует развитие одного опасного заболевания
Врач предупредил о развитии опасного заболевания из-за "омикрона" - РИА Новости, 14.02.2022
"Омикрон" провоцирует развитие одного опасного заболевания
Распространение омикрон-штамма коронавируса спровоцировало рост случаев острого аутоиммунного заболевания, синдрома Гийена — Барре. Об этом в беседе с "Ura.ru"... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:31
2022-02-14T11:31
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Распространение омикрон-штамма коронавируса спровоцировало рост случаев острого аутоиммунного заболевания, синдрома Гийена — Барре. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал врач-невролог Павел Хорошев.По его словам, до начала пандемии заболевание считалось редким, однако теперь его выявляют в десятки раз чаще.Аксон — цилиндрический отросток, передающий нервные импульсы от тела клетки к органам и другим нервным клеткам.Штамм "омикрон" вируса SARS-CoV-2, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. С тех пор его выявили в 145 странах, в том числе в России.
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общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии
11:31 14.02.2022
 
Врач предупредил о развитии опасного заболевания из-за "омикрона"

Врач Хорошев: омикрон-штамм спровоцировал рост случаев синдрома Гийена — Барре

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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В лаборатории
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Распространение омикрон-штамма коронавируса спровоцировало рост случаев острого аутоиммунного заболевания, синдрома Гийена — Барре. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал врач-невролог Павел Хорошев.
"Это самое неприятное, когда у человека возникает массовая полинейропатия. Организм начинает уничтожать аксоны клеток, а те пытаются восстановиться, то есть, иммунная система атакует нервные клетки", — пояснил специалист.
По его словам, до начала пандемии заболевание считалось редким, однако теперь его выявляют в десятки раз чаще.
Аксон — цилиндрический отросток, передающий нервные импульсы от тела клетки к органам и другим нервным клеткам.
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Невролог рассказала, почему при "омикроне" болит голова
Штамм "омикрон" вируса SARS-CoV-2, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. С тех пор его выявили в 145 странах, в том числе в России.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирус в России
 
 
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