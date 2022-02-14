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В Польше выявили два новых варианта "омикрона"
В Польше выявили два новых варианта "омикрона" - РИА Новости, 14.02.2022
В Польше выявили два новых варианта "омикрона"
Польские специалисты обнаружили два новых варианта омикрон-штамма коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире Польского... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:21
2022-02-14T11:21
2022-02-14T13:33
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ВАРШАВА, 14 фев — РИА Новости. Польские специалисты обнаружили два новых варианта омикрон-штамма коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире Польского радио.По слова замминистра, его ведомство пока не знает, как эти варианты будут вести себя и какое течение болезни они дадут."Коронавирус так просто не уйдет из нашей повседневной жизни. Я думаю, что определенные привычки, определенные правила, к которым мы привыкли, то есть дистанция, дезинфекция, маска, — это должно остаться с нами, может быть не навсегда, но, конечно, на более длительный срок", — заключил Краска.Он добавил, что сейчас на "омикрон" приходится уже 96 процентов от всех случаев коронавируса, выявляемых в Польше.За время пандемии в Польше заболели COVID-19 более 5,4 миллиона человек, примерно 108 тысяч пациентов скончались.
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в мире, здоровье - общество, польша, коронавирус в россии, общество, омикрон-штамм коронавируса
11:21 14.02.2022 (обновлено: 13:33 14.02.2022)
В Польше выявили два новых варианта "омикрона"
В Польше выявили два новых варианта омикрон-штамма
ВАРШАВА, 14 фев — РИА Новости.
Польские специалисты обнаружили два новых варианта омикрон-штамма коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире Польского радио
.
"У нас уже есть на данный момент два новых субварианта штамма "омикрон", которые наблюдаются в нашей стране", — сказал он.
По слова замминистра, его ведомство пока не знает, как эти варианты будут вести себя и какое течение болезни они дадут.
"Коронавирус так просто не уйдет из нашей повседневной жизни. Я думаю, что определенные привычки, определенные правила, к которым мы привыкли, то есть дистанция, дезинфекция, маска, — это должно остаться с нами, может быть не навсегда, но, конечно, на более длительный срок", — заключил Краска.
Он добавил, что сейчас на "омикрон" приходится уже 96 процентов от всех случаев коронавируса, выявляемых в Польше
.
За время пандемии в Польше заболели COVID-19 более 5,4 миллиона человек, примерно 108 тысяч пациентов скончались.