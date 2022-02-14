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В Польше выявили два новых варианта "омикрона"

В Польше выявили два новых варианта "омикрона" - РИА Новости, 14.02.2022

В Польше выявили два новых варианта "омикрона"

Польские специалисты обнаружили два новых варианта омикрон-штамма коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире Польского... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:21

2022-02-14T11:21

2022-02-14T13:33

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ВАРШАВА, 14 фев — РИА Новости. Польские специалисты обнаружили два новых варианта омикрон-штамма коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире Польского радио.По слова замминистра, его ведомство пока не знает, как эти варианты будут вести себя и какое течение болезни они дадут."Коронавирус так просто не уйдет из нашей повседневной жизни. Я думаю, что определенные привычки, определенные правила, к которым мы привыкли, то есть дистанция, дезинфекция, маска, — это должно остаться с нами, может быть не навсегда, но, конечно, на более длительный срок", — заключил Краска.Он добавил, что сейчас на "омикрон" приходится уже 96 процентов от всех случаев коронавируса, выявляемых в Польше.За время пандемии в Польше заболели COVID-19 более 5,4 миллиона человек, примерно 108 тысяч пациентов скончались.

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