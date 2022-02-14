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Невролог рассказала, почему при "омикроне" болит голова
Невролог рассказала, почему при "омикроне" болит голова - РИА Новости, 14.02.2022
Невролог рассказала, почему при "омикроне" болит голова
Головная боль — это один из самых частых симптомов при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Причину ее возникновения в интервью радио Sputnik назвала... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T02:15
2022-02-14T02:15
распространение коронавируса
общество
россия
здоровье
омикрон-штамм коронавируса
ольга голубинская
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Головная боль — это один из самых частых симптомов при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Причину ее возникновения в интервью радио Sputnik назвала кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская.Одним из самых распространенных симптомов COVID-19, если эта болезнь вызвана штаммом "омикрон", является "сдавливающая" головная боль, которая отличается от того, что человек чувствует при мигрени, отметила Голубинская.К таким же ощущениям может приводить заражение любым другим вариантом коронавируса, и этому есть объяснение, продолжила невролог."Не только при "омикроне", но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль", — сказала она.Поставить диагноз и назначить лечение заболевания, послужившего причиной головной боли, должен врач. Но некоторые меры можно принять и самостоятельно. По словам невролога, снять болевые ощущения при заражении коронавирусом поможет соблюдение нескольких правил.Риск заболеть COVID-19 резко снижается после прививки.
https://ria.ru/20220213/testy-1772522983.html
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общество, россия, здоровье, омикрон-штамм коронавируса, ольга голубинская
02:15 14.02.2022
 
Невролог рассказала, почему при "омикроне" болит голова

Невролог Голубинская: при омикрон-штамме COVID-19 возникает гипертензионная головная боль

© Fotolia / MaridavГоловная боль
Головная боль - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Fotolia / Maridav
Головная боль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Головная боль — это один из самых частых симптомов при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Причину ее возникновения в интервью радио Sputnik назвала кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская.
Одним из самых распространенных симптомов COVID-19, если эта болезнь вызвана штаммом "омикрон", является "сдавливающая" головная боль, которая отличается от того, что человек чувствует при мигрени, отметила Голубинская.

"Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль (при "омикроне". — Прим. ред.) больше сжимает всю голову, а не одну сторону", — уточнила она.

К таким же ощущениям может приводить заражение любым другим вариантом коронавируса, и этому есть объяснение, продолжила невролог.
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"Не только при "омикроне", но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль", — сказала она.
Поставить диагноз и назначить лечение заболевания, послужившего причиной головной боли, должен врач. Но некоторые меры можно принять и самостоятельно. По словам невролога, снять болевые ощущения при заражении коронавирусом поможет соблюдение нескольких правил.
"При головной боли следует соблюдать покой, никуда ходить не надо, если голову тяжело поднять. При этом надо больше пить воды, принять анальгетики и витамин C. Можно еще прохладную повязку завязать на голове", — порекомендовала Голубинская.
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