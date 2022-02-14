https://ria.ru/20220214/omikron-1772616802.html

Невролог рассказала, почему при "омикроне" болит голова

Невролог рассказала, почему при "омикроне" болит голова - РИА Новости, 14.02.2022

Невролог рассказала, почему при "омикроне" болит голова

Головная боль — это один из самых частых симптомов при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Причину ее возникновения в интервью радио Sputnik назвала... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T02:15

2022-02-14T02:15

2022-02-14T02:15

распространение коронавируса

общество

россия

здоровье

омикрон-штамм коронавируса

ольга голубинская

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Головная боль — это один из самых частых симптомов при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Причину ее возникновения в интервью радио Sputnik назвала кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская.Одним из самых распространенных симптомов COVID-19, если эта болезнь вызвана штаммом "омикрон", является "сдавливающая" головная боль, которая отличается от того, что человек чувствует при мигрени, отметила Голубинская.К таким же ощущениям может приводить заражение любым другим вариантом коронавируса, и этому есть объяснение, продолжила невролог."Не только при "омикроне", но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль", — сказала она.Поставить диагноз и назначить лечение заболевания, послужившего причиной головной боли, должен врач. Но некоторые меры можно принять и самостоятельно. По словам невролога, снять болевые ощущения при заражении коронавирусом поможет соблюдение нескольких правил.Риск заболеть COVID-19 резко снижается после прививки.

https://ria.ru/20220213/testy-1772522983.html

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общество, россия, здоровье, омикрон-штамм коронавируса, ольга голубинская