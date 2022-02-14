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В Совфеде предложили разрешить лидерам самим решать, вводить ли силы ОДКБ
В Совфеде предложили разрешить лидерам самим решать, вводить ли силы ОДКБ - РИА Новости, 14.02.2022
В Совфеде предложили разрешить лидерам самим решать, вводить ли силы ОДКБ
Российские законодатели предлагают коллегам прописать норму о том, что главы государств-членов ОДКБ могут оперативно принимать решение об использовании сил ОДКБ РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:33
2022-02-14T13:59
безопасность
одкб
совет федерации рф
григорий карасин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские законодатели предлагают коллегам прописать норму о том, что главы государств-членов ОДКБ могут оперативно принимать решение об использовании сил ОДКБ без одобрения парламентом, сообщил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Недавно была встреча по парламентской линии глав международных комитетов всех стран ОДКБ. И там вполне четко с нашей стороны прозвучал вопрос о том, что надо избегать тех случаев, а это было в двух странах ОДКБ, когда парламенты вынуждены были два раза собираться, с первого раза не получалось проголосовать за использование вооруженного контингента ОДКБ", - сказал политик в понедельник на слушаниях в Совфеде. Он пояснил, что такая ситуация сложилась в Киргизии и Армении.По его мнению, "нужно пойти по линии законодательного оформления права высшего руководства страны, главнокомандующего принимать (соответствущее) решение без какого-либо обсуждения дополнительного парламентских комитетов, в парламенте". "Мы предложили нашим коллегам обсудить этот вопрос - об использовании коллективных сил ОДКБ в стране-участнице организации", - пояснил Карасин РИА Новости.Он подчеркнул, что "это требование времени, потому что ситуации могут развиваться по-разному". "У меня сложилось такое впечатление, что это с пониманием было принято", - подчеркнул Карасин. По его мнению, такую работу нужно проводить и "доводить до конца".В начале января в Казахстане возникли беспорядки. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
https://ria.ru/20220210/odkb-1772153899.html
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безопасность, одкб, совет федерации рф, григорий карасин
13:33 14.02.2022 (обновлено: 13:59 14.02.2022)
 
В Совфеде предложили разрешить лидерам самим решать, вводить ли силы ОДКБ

Сенатор Карасин: надо разрешить главам стран-членов ОДКБ вводить войска в обход парламента

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин
Председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские законодатели предлагают коллегам прописать норму о том, что главы государств-членов ОДКБ могут оперативно принимать решение об использовании сил ОДКБ без одобрения парламентом, сообщил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Недавно была встреча по парламентской линии глав международных комитетов всех стран ОДКБ. И там вполне четко с нашей стороны прозвучал вопрос о том, что надо избегать тех случаев, а это было в двух странах ОДКБ, когда парламенты вынуждены были два раза собираться, с первого раза не получалось проголосовать за использование вооруженного контингента ОДКБ", - сказал политик в понедельник на слушаниях в Совфеде. Он пояснил, что такая ситуация сложилась в Киргизии и Армении.
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По его мнению, "нужно пойти по линии законодательного оформления права высшего руководства страны, главнокомандующего принимать (соответствущее) решение без какого-либо обсуждения дополнительного парламентских комитетов, в парламенте". "Мы предложили нашим коллегам обсудить этот вопрос - об использовании коллективных сил ОДКБ в стране-участнице организации", - пояснил Карасин РИА Новости.
Он подчеркнул, что "это требование времени, потому что ситуации могут развиваться по-разному". "У меня сложилось такое впечатление, что это с пониманием было принято", - подчеркнул Карасин. По его мнению, такую работу нужно проводить и "доводить до конца".
В начале января в Казахстане возникли беспорядки. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
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