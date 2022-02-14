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Консультации по Венскому документу в ОБСЕ пройдут 15 февраля
Консультации по Венскому документу в ОБСЕ пройдут 15 февраля - РИА Новости, 14.02.2022
Консультации по Венскому документу в ОБСЕ пройдут 15 февраля
Председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что запрошенные Киевом консультации по Венскому документу пройдут 15 февраля. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:29
2022-02-14T15:44
в мире
россия
польша
обсе
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что запрошенные Киевом консультации по Венскому документу пройдут 15 февраля.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины созывают встречу с РФ и другими государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности."Украина запросила у председательствующей в ОБСЕ Польше провести заседание с РФ и другими заинтересованным сторонами в связи с необычной военной активностью. Заседание будет проведено во вторник в соответствии с Венским документом", - говорится в сообщении польской миссии в Twitter.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, россия, польша, обсе
14:29 14.02.2022 (обновлено: 15:44 14.02.2022)
 
Консультации по Венскому документу в ОБСЕ пройдут 15 февраля

Запрошенные Киевом консультации по Венскому документу пройдут 15 февраля

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что запрошенные Киевом консультации по Венскому документу пройдут 15 февраля.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины созывают встречу с РФ и другими государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14:18
Россия не примет участие в специальном заседании ОБСЕ
"Украина запросила у председательствующей в ОБСЕ Польше провести заседание с РФ и другими заинтересованным сторонами в связи с необычной военной активностью. Заседание будет проведено во вторник в соответствии с Венским документом", - говорится в сообщении польской миссии в Twitter.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
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