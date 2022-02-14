https://ria.ru/20220214/neyrokovid-1772759924.html

Врачи предупредили о нейроковиде

Врачи оценили шансы на развитие нейроковида у человека - РИА Новости, 14.02.2022

Врачи предупредили о нейроковиде

Возникновение нейроковида после заражения штаммом "омикрон" у человека зависит от индивидуальных особенностей органиизма, заявил профессор вирусологии Александр РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:32

2022-02-14T17:32

2022-02-14T17:32

распространение коронавируса

анна попова

михаил костинов

россия

ботсвана

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

юар

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Возникновение нейроковида после заражения штаммом "омикрон" у человека зависит от индивидуальных особенностей органиизма, заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с РБК."Так у одних происходит потеря обоняния, у других нет. Одни восстанавливаются быстро, другие медленно, а у кого-то остаются поражения нервной ткани. Индивидуальные особенности сильно сказываются", — объяснил ученый.Как считает иммунолог Михаил Костинов, нейроковид и длинный ковид теоретически могут быть вызваны омикрон-штаммом. При оценке состояния пациента нужно обращать внимание на возраст, наличие прививки и сопутствующие заболевания."Насчет нейроковида — как правило, все-таки речь идет о поражении отдельных органов. Чаще происходит ситуация, когда вирус влияет, например, отдельно на свертываемость крови, обоняние, ЦНС. Сейчас одним из симптомов являются боли в костях. Раньше были больше в мышцах. Также сейчас могут происходить воспалительные явления в костном мозге", — рассказал специалист.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.За минувшие сутки в России выявили чуть более 180 тысяч случаев COVID-19, госпитализировали около 10,5 тысячи человек. Общее число заразившихся превысило 14,3 миллиона.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.

https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772725662.html

https://ria.ru/20220214/omikron-1772667105.html

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анна попова, михаил костинов , россия, ботсвана, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, юар, здоровье - общество, коронавирус в россии