https://ria.ru/20220214/minirovanie-1772694646.html
В Норильске задержали подростка, причастного к лжеминированию в Волгограде
В Норильске задержали подростка, причастного к лжеминированию в Волгограде - РИА Новости, 14.02.2022
В Норильске задержали подростка, причастного к лжеминированию в Волгограде
В Норильске Красноярского края задержан подросток, причастный к распространению ложной информации о "минировании" школ и социальных объектов Волгограде,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:01
2022-02-14T13:01
2022-02-14T13:01
происшествия
россия
норильск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
ложные сообщения о минировании зданий
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КРАСНОЯРСК, 14 фев – РИА Новости. В Норильске Красноярского края задержан подросток, причастный к распространению ложной информации о "минировании" школ и социальных объектов Волгограде, сообщает пресс-служба регионального главка СК."В Норильске задержан юноша, причастный к распространению ложных сообщений о минировании школ и социальных объектов на территории Волгограда. Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя города Норильска по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - говорится в сообщении.По данным следователей, в январе подросток связался в мессенджере с незнакомым 16-летним юношей и договорился за денежное вознаграждение совершить серию заведомо ложных сообщений об акте терроризма в одном из образовательных учреждений Волгограда – отправлял такие сообщения он трижды, за что получил 10 тысяч рублей. В ведомстве добавили, что его задержали сотрудники регионального главка ФСБ.Ранее региональный главк СК по Волгоградской области сообщил о возбуждении уголовного дела против 16-летнего подростка, который заплатил 3 тысячи рублей неизвестному человеку за рассылку ложных сообщений о "минировании" школ в Волгограде от имени своего знакомого, которому он хотел отомстить. Подросток задержан.
https://radiosputnik.ria.ru/20220210/fsb-1772051037.html
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происшествия, россия, норильск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, ложные сообщения о минировании зданий
В Норильске задержали подростка, причастного к лжеминированию в Волгограде
В Норильске задержали подростка, распространявшего сведения о "минировании" в Волгограде