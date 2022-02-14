https://ria.ru/20220214/minirovanie-1772694646.html

В Норильске задержали подростка, причастного к лжеминированию в Волгограде

В Норильске задержали подростка, причастного к лжеминированию в Волгограде - РИА Новости, 14.02.2022

В Норильске задержали подростка, причастного к лжеминированию в Волгограде

В Норильске Красноярского края задержан подросток, причастный к распространению ложной информации о "минировании" школ и социальных объектов Волгограде,... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:01

2022-02-14T13:01

2022-02-14T13:01

происшествия

россия

норильск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

ложные сообщения о минировании зданий

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КРАСНОЯРСК, 14 фев – РИА Новости. В Норильске Красноярского края задержан подросток, причастный к распространению ложной информации о "минировании" школ и социальных объектов Волгограде, сообщает пресс-служба регионального главка СК."В Норильске задержан юноша, причастный к распространению ложных сообщений о минировании школ и социальных объектов на территории Волгограда. Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя города Норильска по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - говорится в сообщении.По данным следователей, в январе подросток связался в мессенджере с незнакомым 16-летним юношей и договорился за денежное вознаграждение совершить серию заведомо ложных сообщений об акте терроризма в одном из образовательных учреждений Волгограда – отправлял такие сообщения он трижды, за что получил 10 тысяч рублей. В ведомстве добавили, что его задержали сотрудники регионального главка ФСБ.Ранее региональный главк СК по Волгоградской области сообщил о возбуждении уголовного дела против 16-летнего подростка, который заплатил 3 тысячи рублей неизвестному человеку за рассылку ложных сообщений о "минировании" школ в Волгограде от имени своего знакомого, которому он хотел отомстить. Подросток задержан.

https://radiosputnik.ria.ru/20220210/fsb-1772051037.html

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норильск

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происшествия, россия, норильск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, ложные сообщения о минировании зданий