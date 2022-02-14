https://ria.ru/20220214/ldpr-1772723937.html
В ЛДПР резко отреагировали на сообщения о воспалении мозга у Жириновского
В ЛДПР резко отреагировали на сообщения о воспалении мозга у Жириновского - РИА Новости, 14.02.2022
В ЛДПР резко отреагировали на сообщения о воспалении мозга у Жириновского
Публикации о том, что у Владимира Жириновского начались серьезные воспалительные процессы в головном мозге вызывают возмущение, заявила пресс-служба ЛДПР. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:04
2022-02-14T15:04
2022-02-14T16:24
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
владимир жириновский
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Публикации о том, что у Владимира Жириновского начались серьезные воспалительные процессы в головном мозге вызывают возмущение, заявила пресс-служба ЛДПР.Она назвала беспрецедентным уровень лжи в медиа."Практически каждый день ряд no name СМИ пичкают читателей новым враньем от "анонимных источников" о здоровье Владимира Жириновского, хотя ни один из их прежних "инсайдов" не оправдался, все оказались примитивными сказками, которые подчас противоречат сами себе", — заявили в ЛДПР.В партии пообещали больше никогда не сотрудничать с интернет-изданиями, которые спекулировали на подобных новостях и публиковали их без малейшей проверки. Юристы уже готовят материалы для подачи в суд, добавили в пресс-службе.ЛДПР рассказала также о состоянии Жириновского — лидер партии идет на поправку, общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами."Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий, происходящих в партии", — говорится в заявлении.В заключение ЛДПР обратилась к СМИ с призывом прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи.Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля. Как сообщали в Минздраве, его состояние оценивается как стабильное, медики оказывают ему всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20220214/vyzdorovlenie-1772698489.html
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здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, владимир жириновский
15:04 14.02.2022 (обновлено: 16:24 14.02.2022)
В ЛДПР резко отреагировали на сообщения о воспалении мозга у Жириновского
В ЛДПР назвали сообщения о воспалении мозга у лидера партии Жириновского враньем анонимов
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Публикации о том, что у Владимира Жириновского начались серьезные воспалительные процессы в головном мозге вызывают возмущение, заявила пресс-служба ЛДПР
.
Она назвала беспрецедентным уровень лжи в медиа.
"Практически каждый день ряд no name СМИ пичкают читателей новым враньем от "анонимных источников" о здоровье Владимира Жириновского
, хотя ни один из их прежних "инсайдов" не оправдался, все оказались примитивными сказками, которые подчас противоречат сами себе", — заявили в ЛДПР.
В партии пообещали больше никогда не сотрудничать с интернет-изданиями, которые спекулировали на подобных новостях и публиковали их без малейшей проверки. Юристы уже готовят материалы для подачи в суд, добавили в пресс-службе.
ЛДПР рассказала также о состоянии Жириновского — лидер партии идет на поправку, общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами.
"Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий, происходящих в партии", — говорится в заявлении.
В заключение ЛДПР обратилась к СМИ с призывом прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи.
Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля. Как сообщали в Минздраве, его состояние оценивается как стабильное, медики оказывают ему всю необходимую помощь.