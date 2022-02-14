https://ria.ru/20220214/lavrov-1772734814.html
Лавров через два дня встретится с главой МИД Италии
Лавров через два дня встретится с главой МИД Италии - РИА Новости, 14.02.2022
Лавров через два дня встретится с главой МИД Италии
Москва намечает ряд контактов, в которых продолжит обсуждать тему гарантий безопасности, в частности, через два дня состоится встреча с главой МИД Италии,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:51
2022-02-14T15:51
2022-02-14T16:00
сергей лавров
италия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
восточная европа
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мид италии
мид польши
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва намечает ряд контактов, в которых продолжит обсуждать тему гарантий безопасности, в частности, через два дня состоится встреча с главой МИД Италии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ко мне обращаются наши коллеги. Завтра будет глава МИД Польши, через два дня - глава МИД Италии. И другие контакты намечаются", - доложил Лавров президенту РФ Владимиру Путину.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора президентов России и США помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия в ближайшее время доведет свой ответ до США и НАТО по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220214/lavrov-1772733181.html
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сергей лавров, италия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, восточная европа, сша, мид италии, мид польши, нато, юрий ушаков, владимир путин
15:51 14.02.2022 (обновлено: 16:00 14.02.2022)
Лавров через два дня встретится с главой МИД Италии
Лавров заявил, что через два дня встретится с главой МИД Италии