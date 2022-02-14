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В КПРФ рассказали о состоянии Зюганова
В КПРФ рассказали о состоянии Зюганова - РИА Новости, 14.02.2022
В КПРФ рассказали о состоянии Зюганова
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов чувствует себя хорошо, вопрос о его пребывании в ЦКБ на контроле у лечащего врача, заявил РИА Новости замглавы фракции КПРФ Николай... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:43
2022-02-14T09:50
политика
здоровье - общество
александр ющенко
сергей обухов
геннадий зюганов
кпрф
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов чувствует себя хорошо, вопрос о его пребывании в ЦКБ на контроле у лечащего врача, заявил РИА Новости замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев.В пятницу, 11 февраля секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что лидер партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщал РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти 2-3-дневную профилактику."Он чувствует себя хорошо. Вопрос о его пребывании на контроле у (лечащего) врача", - сказал Коломейцев.
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политика, здоровье - общество, александр ющенко, сергей обухов, геннадий зюганов, кпрф
09:43 14.02.2022 (обновлено: 09:50 14.02.2022)
 
В КПРФ рассказали о состоянии Зюганова

Замглавы фракции КПРФ Коломейцев: Зюганов чувствует себя хорошо

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов чувствует себя хорошо, вопрос о его пребывании в ЦКБ на контроле у лечащего врача, заявил РИА Новости замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев.
В пятницу, 11 февраля секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что лидер партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщал РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти 2-3-дневную профилактику.
"Он чувствует себя хорошо. Вопрос о его пребывании на контроле у (лечащего) врача", - сказал Коломейцев.
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ПолитикаЗдоровье - ОбществоАлександр ЮщенкоСергей ОбуховГеннадий ЗюгановКПРФ
 
 
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