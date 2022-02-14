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В КПРФ рассказали о состоянии Зюганова

В КПРФ рассказали о состоянии Зюганова - РИА Новости, 14.02.2022

В КПРФ рассказали о состоянии Зюганова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов чувствует себя хорошо, вопрос о его пребывании в ЦКБ на контроле у лечащего врача, заявил РИА Новости замглавы фракции КПРФ Николай... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T09:43

2022-02-14T09:43

2022-02-14T09:50

политика

здоровье - общество

александр ющенко

сергей обухов

геннадий зюганов

кпрф

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов чувствует себя хорошо, вопрос о его пребывании в ЦКБ на контроле у лечащего врача, заявил РИА Новости замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев.В пятницу, 11 февраля секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что лидер партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщал РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти 2-3-дневную профилактику."Он чувствует себя хорошо. Вопрос о его пребывании на контроле у (лечащего) врача", - сказал Коломейцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220213/zhirinovskiy-1772567064.html

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политика, здоровье - общество, александр ющенко, сергей обухов, геннадий зюганов, кпрф