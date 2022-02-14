https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772782590.html

Беглов назвал эпидситуацию в Петербурге напряженной, но контролируемой

Беглов назвал эпидситуацию в Петербурге напряженной, но контролируемой - РИА Новости, 14.02.2022

Беглов назвал эпидситуацию в Петербурге напряженной, но контролируемой

В Санкт-Петербурге удалось сдержать вертикальный подъем заболеваемости COVID-19, эпидситуация напряженная, но контролируемая, сообщил губернатор города... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T19:00

2022-02-14T19:00

2022-02-14T19:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. В Санкт-Петербурге удалось сдержать вертикальный подъем заболеваемости COVID-19, эпидситуация напряженная, но контролируемая, сообщил губернатор города Александр Беглов."Сегодня эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге остается напряженной, но контролируемой. Нам удалось сдержать вертикальный подъем заболеваемости", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Губернатор отметил, что первичное звено здравоохранения в Петербурге больше трех недель работает под огромной нагрузкой. Был принят ряд мер, чтобы разгрузить поликлиники."Были оперативно перестроены схемы работы, перешли на массовый прием пациентов с симптомами COVID и ОРВИ, обеспечили лекарствами 160 тысяч амбулаторных больных, выдержали рекордные объемы тестирования. В отдельные дни делали более 90 тысяч ПЦР-тестов. Для сравнения в среднем за два года эпидемии мы выполняли от 20 до 30 тысяч таких исследований в сутки", - сказал Беглов.Также, по его словам, эффективным решением федерального центра стала отмена повторного ПЦР-теста. "Это позволило снизить нагрузку на первичное звено. Повысили мобильность участковых врачей и выездных бригад. Вместе со службой 122 наши поликлиники реализовали практику удаленного открытия и закрытия больничных листов. Во многих поликлиниках заметно сократилось время ожидания на прием к врачу", - рассказал губернатор.

https://ria.ru/20220214/vyplaty-1772775606.html

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