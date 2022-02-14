Беглов назвал эпидситуацию в Петербурге напряженной, но контролируемой
Беглов: в Петербурге удалось сдержать вертикальный подъем заболеваемости COVID-19
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. В Санкт-Петербурге удалось сдержать вертикальный подъем заболеваемости COVID-19, эпидситуация напряженная, но контролируемая, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Сегодня эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге остается напряженной, но контролируемой. Нам удалось сдержать вертикальный подъем заболеваемости", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Губернатор отметил, что первичное звено здравоохранения в Петербурге больше трех недель работает под огромной нагрузкой. Был принят ряд мер, чтобы разгрузить поликлиники.
"Были оперативно перестроены схемы работы, перешли на массовый прием пациентов с симптомами COVID и ОРВИ, обеспечили лекарствами 160 тысяч амбулаторных больных, выдержали рекордные объемы тестирования. В отдельные дни делали более 90 тысяч ПЦР-тестов. Для сравнения в среднем за два года эпидемии мы выполняли от 20 до 30 тысяч таких исследований в сутки", - сказал Беглов.
Также, по его словам, эффективным решением федерального центра стала отмена повторного ПЦР-теста. "Это позволило снизить нагрузку на первичное звено. Повысили мобильность участковых врачей и выездных бригад. Вместе со службой 122 наши поликлиники реализовали практику удаленного открытия и закрытия больничных листов. Во многих поликлиниках заметно сократилось время ожидания на прием к врачу", - рассказал губернатор.