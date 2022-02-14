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В Казахстане во время беспорядков похитили более 3,3 тысячи единиц оружия

В Казахстане во время беспорядков похитили более 3,3 тысячи единиц оружия - РИА Новости, 14.02.2022

В Казахстане во время беспорядков похитили более 3,3 тысячи единиц оружия

В Казахстане в период январских событий из арсеналов правоохранительных органов и охотничьих магазинов было похищено 3388 единиц оружия, из них к настоящему... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:15

2022-02-14T17:15

2022-02-14T17:20

беспорядки в казахстане

в мире

касым-жомарт токаев

жамбылская область

казахстан

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АЛМА-АТА, 14 фев - РИА Новости. В Казахстане в период январских событий из арсеналов правоохранительных органов и охотничьих магазинов было похищено 3388 единиц оружия, из них к настоящему времени найдена треть, сообщила пресс-служба президента страны по ссылкой на данные генеральной прокуратуры.По информации пресс-службы, генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов в понедельник проинформировал президента страны Касым-Жомарта Токаева о ходе расследования событий "трагического января".Нурдаулетов также сообщил, что отдельно ведется следствие в отношении должностных лиц силовых органов, покинувших служебные здания в пик беспорядков. "Из-за таких действий в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях в руки преступников попало более полутора тысяч единиц оружия из арсеналов правоохранительных органов", - отмечается в пресс-релизе.

жамбылская область

казахстан

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в мире, касым-жомарт токаев, жамбылская область, казахстан