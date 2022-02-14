https://ria.ru/20220214/kazakhstan-1772650277.html

В Казахстане завели уголовное дело на крупного реализатора сжиженного газа

В Казахстане завели уголовное дело на крупного реализатора сжиженного газа - РИА Новости, 14.02.2022

В Казахстане завели уголовное дело на крупного реализатора сжиженного газа

Прокуратура Алма-Аты возбудила уголовное дело в отношении компании Petrosun по фактам завышения цены на сжиженный нефтяной газ на юге Казахстана, сообщила... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T10:26

2022-02-14T10:26

2022-02-14T10:26

беспорядки в казахстане

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НУР-СУЛТАН, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура Алма-Аты возбудила уголовное дело в отношении компании Petrosun по фактам завышения цены на сжиженный нефтяной газ на юге Казахстана, сообщила пресс-служба ведомства.По данным пресс-службы, представители надзорного органа и департамента агентства по защите и развитию конкуренции проверили деятельность Petrosun, которая занимает доминирующее положение по реализации сжиженного нефтяного газа в южном регионе с долей рынка 76,9%."Согласно заключению специалистов, с сентября по декабрь 2021 года Petrosun, злоупотребляя таким положением, ежемесячно завышал максимальный уровень цены на автогаз. В результате стоимость за указанный период повысилась до 323,8% за тонну товара", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление монополистической деятельностью", поясняет пресс-служба.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772076485.html

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актау

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