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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220214/kazakhstan-1772650277.html
В Казахстане завели уголовное дело на крупного реализатора сжиженного газа
В Казахстане завели уголовное дело на крупного реализатора сжиженного газа - РИА Новости, 14.02.2022
В Казахстане завели уголовное дело на крупного реализатора сжиженного газа
Прокуратура Алма-Аты возбудила уголовное дело в отношении компании Petrosun по фактам завышения цены на сжиженный нефтяной газ на юге Казахстана, сообщила... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:26
2022-02-14T10:26
беспорядки в казахстане
в мире
жанаозен
актау
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура Алма-Аты возбудила уголовное дело в отношении компании Petrosun по фактам завышения цены на сжиженный нефтяной газ на юге Казахстана, сообщила пресс-служба ведомства.По данным пресс-службы, представители надзорного органа и департамента агентства по защите и развитию конкуренции проверили деятельность Petrosun, которая занимает доминирующее положение по реализации сжиженного нефтяного газа в южном регионе с долей рынка 76,9%."Согласно заключению специалистов, с сентября по декабрь 2021 года Petrosun, злоупотребляя таким положением, ежемесячно завышал максимальный уровень цены на автогаз. В результате стоимость за указанный период повысилась до 323,8% за тонну товара", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление монополистической деятельностью", поясняет пресс-служба.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772076485.html
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в мире, жанаозен, актау, казахстан, оон
10:26 14.02.2022
 
В Казахстане завели уголовное дело на крупного реализатора сжиженного газа

Прокуратура Алма-Аты завела уголовное дело на крупного реализатора сжиженного газа

© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанкПострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
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НУР-СУЛТАН, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура Алма-Аты возбудила уголовное дело в отношении компании Petrosun по фактам завышения цены на сжиженный нефтяной газ на юге Казахстана, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным пресс-службы, представители надзорного органа и департамента агентства по защите и развитию конкуренции проверили деятельность Petrosun, которая занимает доминирующее положение по реализации сжиженного нефтяного газа в южном регионе с долей рынка 76,9%.
"Согласно заключению специалистов, с сентября по декабрь 2021 года Petrosun, злоупотребляя таким положением, ежемесячно завышал максимальный уровень цены на автогаз. В результате стоимость за указанный период повысилась до 323,8% за тонну товара", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление монополистической деятельностью", поясняет пресс-служба.
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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