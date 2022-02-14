https://ria.ru/20220214/isk-1772684515.html

Суд подтвердил отказ в иске к "Аргументам и фактам" из-за "Ждуна"

Суд подтвердил отказ в иске к "Аргументам и фактам" из-за "Ждуна" - РИА Новости, 14.02.2022

Суд подтвердил отказ в иске к "Аргументам и фактам" из-за "Ждуна"

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, отказавшим владельцу прав на произведение с условным наименованием "Ждун" компании "Си Ди... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:25

2022-02-14T12:25

2022-02-14T12:25

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, отказавшим владельцу прав на произведение с условным наименованием "Ждун" компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land) во взыскании рекордной компенсации – около 59 миллионов рублей – с еженедельника "Аргументы и факты".Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в понедельник отклонила жалобу истца на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.Истец посчитал, что газета нарушила его права на произведение, разместив на первой странице одного из номеров в мае 2018 года переработанное фотоизображение "Ждуна" в качестве иллюстрации к статье "Отгремели праздники... А ветераны по-прежнему ждут жилья". Сумму иска правообладатель рассчитал как двукратную стоимость (21 рубль) всех экземпляров газеты (тираж – более 1,4 миллиона штук).Суд первой инстанции, отказывая в иске, сослался на норму Гражданского кодекса, которая разрешает создание и использование без согласия правообладателя и выплаты ему вознаграждения произведений в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры. Как отметил суд, фотоколлаж имеет иронический, комический эффект с элементами сатиры, поэтому "исследуемое изображение… относится к жанру карикатуры".CD Land ведет многочисленные судебные разбирательства с компаниями и предпринимателями, тем или иным образом нарушающими ее права на образ "Ждуна". Самые известные из них – споры с "Мегафоном", производителем игрушек "Играмир", соцсетью "ВКонтакте", хоккейным клубом "Спартак", интернет-ритейлером "Озон". Иск CD Land к "Аргументам и фактам" на данный момент самый крупный за всю историю разбирательств.CD Land владеет на территории России исключительными правами на произведение "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт. "Ждун" представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.

https://ria.ru/20220211/isk-1772284279.html

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москва, россия, аргументы и факты (газета), мегафон