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Ленинградская область
https://ria.ru/20220214/granty-1772750255.html
Более 170 заявок поданы на гранты губернатора Ленобласти в 2022 году
Более 170 заявок поданы на гранты губернатора Ленобласти в 2022 году - РИА Новости, 14.02.2022
Более 170 заявок поданы на гранты губернатора Ленобласти в 2022 году
В 2022 году на субсидию социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области подана 171 заявка, что в три раза больше, чем годом ранее,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:55
2022-02-14T16:55
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. В 2022 году на субсидию социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области подана 171 заявка, что в три раза больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, комитет общественных коммуникаций завершил первый в 2022 году прием документов на субсидию социально ориентированным некоммерческим организациям региона. Общий объем финансирования социальных проектов в этом туре - 127,1 миллиона рублей, что в три раза больше, чем в 2021 году."Радует активность наших земляков: заявлено проектов на общую сумму в 300 миллионов рублей, самое популярное направление - развитие туристического потенциала региона. В этом году мы планируем ещё один тур распределения грантов. Ждём в команду 47 инициативных людей и готовы поддержать самые смелые идеи", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Грант губернатора дает возможность активным членам общества проявить свою позицию, реализовать полезные инициативы. Для жителей Ленинградской области это означает новые услуги, новые образовательные, экологические, спортивные программы. Прием документов на грант губернатора проводился в электронном виде на платформе ленобласть.гранты.рф. После рассмотрения заявок экспертами и экспертным советом, комитетом будет принято решение о выделение грантов. Результаты отбора будут объявлены в марте.
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60
александр дрозденко
16:55 14.02.2022
 

Более 170 заявок поданы на гранты губернатора Ленобласти в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. В 2022 году на субсидию социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области подана 171 заявка, что в три раза больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, комитет общественных коммуникаций завершил первый в 2022 году прием документов на субсидию социально ориентированным некоммерческим организациям региона. Общий объем финансирования социальных проектов в этом туре - 127,1 миллиона рублей, что в три раза больше, чем в 2021 году.
Профобучение - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14:52Ленинградская область
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"Радует активность наших земляков: заявлено проектов на общую сумму в 300 миллионов рублей, самое популярное направление - развитие туристического потенциала региона. В этом году мы планируем ещё один тур распределения грантов. Ждём в команду 47 инициативных людей и готовы поддержать самые смелые идеи", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Грант губернатора дает возможность активным членам общества проявить свою позицию, реализовать полезные инициативы. Для жителей Ленинградской области это означает новые услуги, новые образовательные, экологические, спортивные программы. Прием документов на грант губернатора проводился в электронном виде на платформе ленобласть.гранты.рф. После рассмотрения заявок экспертами и экспертным советом, комитетом будет принято решение о выделение грантов. Результаты отбора будут объявлены в марте.
"В 2021 году на гранты губернатора региона от некоммерческих организаций было подано 200 заявок, на конкурс вышли 123 гранта, получили 46 организаций. На средства гранта проведены волонтерский экологический лагерь "Острова Выборгского залива" и военно-исторический – "Валимский рубеж", занятия футболом для многодетных мам, хоккеем для детей инвалидов, рисованием для пенсионеров, мастер-классы по традиционным ремеслам ижорского народа и вепсов, очищены берега Вуоксы от мусора, воды - от сетей, реализовано много других полезных общественных инициатив", – добавили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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