https://ria.ru/20220214/genotsid-1772689354.html

В Ростовской области суд заслушал показания потерпевших по делу о геноциде

В Ростовской области суд заслушал показания потерпевших по делу о геноциде - РИА Новости, 14.02.2022

В Ростовской области суд заслушал показания потерпевших по делу о геноциде

Потерпевшие по делу о геноциде народов СССР во времена Великой Отечественной войны рассказали в суде о том, как фашисты убивали их родственников в Миллеровском... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:43

2022-02-14T12:43

2022-02-14T13:02

ростов-на-дону

россия

миллерово

генеральная прокуратура рф

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев - РИА Новости. Потерпевшие по делу о геноциде народов СССР во времена Великой Отечественной войны рассказали в суде о том, как фашисты убивали их родственников в Миллеровском районе Ростовской области.Ранее прокурор Ростовской области обратился в суд с заявлением о признании геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области. На прошлой неделе суд приступил к слушанию дела по существу.В понедельник суд, в частности, заслушал потерпевшую Нону Бавыкину, которая рассказала, что во времена войны жила в Миллеровском районе области. "Со слов отца, в один из дней оккупации к нам домой пришли фашисты, которые забрали дедушку и бабушку... Бабушку расстреляли", - сказала она.Другая потерпевшая Татьяна Новак рассказала, что во время оккупации, со слов матери, ее сестра работала на хлебокомбинате в Миллеровском районе и была комсомолкой. "В один из дней домой пришли какие-то люди, позвали тетю якобы на собрание, с него она не вернулась... Слышала, что и других рабочих также вызывали, и они больше не возвращались", - сказала Новак.В 2020 году поисковики обнаружили в Миллерово место массового уничтожения мирного населения. В ходе следственных действий там были эксгумированы останки 266 человек, в том числе детей и женщин. Согласно историческим данным, в концлагере на территории города с июля по декабрь 1942 года ежедневно уничтожалось несколько сотен мирных жителей и военнопленных.Также в суде выступил житель Ростова-на-Дону Евгений Моисеев, который в годы войны провел в концентрационных лагерях в общей сложности около трех лет. С его слов, пленных кормили обрезками овощей и засохшим хлебом и заставляли работать по 12 часов в сутки. В одном из лагерей на грудь Моисееву прикрепили знак, обозначавших русских политзаключенных. "Однажды немец увидел этот знак, скривился и говорит "рашн швайн", а я не выдержал и сказал ему, что он сам свинья. Меня потом долго били", - вспомнил он.В период Великой Отечественной войны Ростовская область дважды была оккупирована немецкими захватчиками: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до 14 февраля 1943 года.По данным Генпрокуратуры РФ, в период оккупации в регионе действовали карательные подразделения. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. За период временной оккупации области фашисты и их пособники уничтожили около 125 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.

https://ria.ru/20220203/genotsid-1770926930.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/belorussiya-1769825845.html

ростов-на-дону

россия

миллерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, россия, миллерово, генеральная прокуратура рф, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945)