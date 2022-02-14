12:43 14.02.2022 (обновлено: 13:02 14.02.2022)
В Ростовской области суд заслушал показания потерпевших по делу о геноциде
В Ростовской области потерпевшие по делу о геноциде рассказали о преступлениях фашистов
Статуя Фемиды в суде
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев - РИА Новости. Потерпевшие по делу о геноциде народов СССР во времена Великой Отечественной войны рассказали в суде о том, как фашисты убивали их родственников в Миллеровском районе Ростовской области.
Ранее прокурор Ростовской области обратился в суд с заявлением о признании геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области. На прошлой неделе суд приступил к слушанию дела по существу.
В понедельник суд, в частности, заслушал потерпевшую Нону Бавыкину, которая рассказала, что во времена войны жила в Миллеровском районе области. "Со слов отца, в один из дней оккупации к нам домой пришли фашисты, которые забрали дедушку и бабушку... Бабушку расстреляли", - сказала она.
Другая потерпевшая Татьяна Новак рассказала, что во время оккупации, со слов матери, ее сестра работала на хлебокомбинате в Миллеровском районе и была комсомолкой. "В один из дней домой пришли какие-то люди, позвали тетю якобы на собрание, с него она не вернулась... Слышала, что и других рабочих также вызывали, и они больше не возвращались", - сказала Новак.
В 2020 году поисковики обнаружили в Миллерово место массового уничтожения мирного населения. В ходе следственных действий там были эксгумированы останки 266 человек, в том числе детей и женщин. Согласно историческим данным, в концлагере на территории города с июля по декабрь 1942 года ежедневно уничтожалось несколько сотен мирных жителей и военнопленных.
Также в суде выступил житель Ростова-на-Дону Евгений Моисеев, который в годы войны провел в концентрационных лагерях в общей сложности около трех лет. С его слов, пленных кормили обрезками овощей и засохшим хлебом и заставляли работать по 12 часов в сутки. В одном из лагерей на грудь Моисееву прикрепили знак, обозначавших русских политзаключенных. "Однажды немец увидел этот знак, скривился и говорит "рашн швайн", а я не выдержал и сказал ему, что он сам свинья. Меня потом долго били", - вспомнил он.
В период Великой Отечественной войны Ростовская область дважды была оккупирована немецкими захватчиками: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до 14 февраля 1943 года.
По данным Генпрокуратуры РФ, в период оккупации в регионе действовали карательные подразделения. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. За период временной оккупации области фашисты и их пособники уничтожили около 125 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.