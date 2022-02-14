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Байден и Джонсон призвали ЕС снизить зависимость от российского газа
Байден и Джонсон призвали ЕС снизить зависимость от российского газа - РИА Новости, 14.02.2022
Байден и Джонсон призвали ЕС снизить зависимость от российского газа
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора заявили о необходимости для европейских стран снизить... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T23:07
2022-02-14T23:07
в мире
россия
нато
сша
европа
великобритания
джо байден
борис джонсон
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ЛОНДОН, 14 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора заявили о необходимости для европейских стран снизить зависимость от российского газа, сообщила пресс-служба британского премьера."Они согласились на том, что западные союзники должны оставаться едины перед лицом угроз от России, в том числе (относительно) введения значительного пакета санкций в случае эскалации агрессии со стороны России. Они также подчеркнули необходимость для европейских стран снизить свою зависимость от российского газа, решение, которое сильные всего ударит в сердце стратегических интересов России", - говорится в распространенном сообщении.Байден и Джонсон договорились поддерживать тесный контакт по ситуации.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, россия, нато, сша, европа, великобритания, джо байден, борис джонсон
23:07 14.02.2022
 
Байден и Джонсон призвали ЕС снизить зависимость от российского газа

Байден и Джонсон призвали Европу снизить зависимость от российского газа

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
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ЛОНДОН, 14 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора заявили о необходимости для европейских стран снизить зависимость от российского газа, сообщила пресс-служба британского премьера.
"Они согласились на том, что западные союзники должны оставаться едины перед лицом угроз от России, в том числе (относительно) введения значительного пакета санкций в случае эскалации агрессии со стороны России. Они также подчеркнули необходимость для европейских стран снизить свою зависимость от российского газа, решение, которое сильные всего ударит в сердце стратегических интересов России", - говорится в распространенном сообщении.
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Байден и Джонсон договорились поддерживать тесный контакт по ситуации.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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В миреРоссияНАТОСШАЕвропаВеликобританияДжо БайденБорис Джонсон
 
 
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