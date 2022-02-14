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Проект ОЭЗ ППТ "Усть-Луга" получил федеральную поддержку

Проект ОЭЗ ППТ "Усть-Луга" получил федеральную поддержку - РИА Новости, 14.02.2022

Проект ОЭЗ ППТ "Усть-Луга" получил федеральную поддержку

Проект ОЭЗ промышленно-производственного типа (ППТ) "Усть-Луга" получил федеральную поддержку, сообщил губернатор Александр Дрозденко, комментируя итоги... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:48

2022-02-14T17:48

2022-02-14T17:47

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усть-луга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Проект ОЭЗ промышленно-производственного типа (ППТ) "Усть-Луга" получил федеральную поддержку, сообщил губернатор Александр Дрозденко, комментируя итоги заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах,Глава Ленобласти напомнил, что в Усть-Луге планируется реализация крупнейшего проекта по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) – до 45 миллиардов кубических метров ежегодно. С учётом крупных якорных резидентов, налоговых льгот и географических преимуществ, власти области ожидают, что здесь появятся и сопутствующие производства по переработке газовых фракций, полимеров, малотоннажной химии и другие предприятия и исследовательские центры."Если говорить о результатах создания ОЭЗ в цифрах, то мы ожидаем прирост валового регионального продукта Ленинградской области более чем на 300 миллиардов рублей в год, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, свыше 2,3 триллиона рублей инвестиций и более 5,6 тысячи постоянных рабочих мест", ― пояснил Дрозденко.Участники заседания отметили, что референциальные режимы, созданные на территории России, ― ТОР и ОЭЗ ― приносят много пользы для экономики. В частности, благодаря им уже создано порядка 150 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, они помогают строить новые предприятия, вносят значительный вклад в развитие экономики. Также было отмечено, что для реализации представленных в ОЭЗ "Усть-Луга" проектов необходимо внесение изменений в российское законодательство. Соответствующий проект уже внесён в Государственную Думу. После принятия закона решение о создании ОЭЗ ППТ "Усть-Луга" вступит в силу.Заявка Ленинградской области на создание особой экономической зоны была направлена в Министерство экономического развития Российской Федерации в ноябре 2021 года.

https://ria.ru/20210604/lenoblast-1735632232.html

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ленинградская область, усть-луга, экономика