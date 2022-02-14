Проект ОЭЗ ППТ "Усть-Луга" получил федеральную поддержку
© Фото : правительство Ленинградской областиЗаседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Проект ОЭЗ промышленно-производственного типа (ППТ) "Усть-Луга" получил федеральную поддержку, сообщил губернатор Александр Дрозденко, комментируя итоги заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах,
Глава Ленобласти напомнил, что в Усть-Луге планируется реализация крупнейшего проекта по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) – до 45 миллиардов кубических метров ежегодно. С учётом крупных якорных резидентов, налоговых льгот и географических преимуществ, власти области ожидают, что здесь появятся и сопутствующие производства по переработке газовых фракций, полимеров, малотоннажной химии и другие предприятия и исследовательские центры.
"Если говорить о результатах создания ОЭЗ в цифрах, то мы ожидаем прирост валового регионального продукта Ленинградской области более чем на 300 миллиардов рублей в год, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, свыше 2,3 триллиона рублей инвестиций и более 5,6 тысячи постоянных рабочих мест", ― пояснил Дрозденко.
Участники заседания отметили, что референциальные режимы, созданные на территории России, ― ТОР и ОЭЗ ― приносят много пользы для экономики. В частности, благодаря им уже создано порядка 150 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, они помогают строить новые предприятия, вносят значительный вклад в развитие экономики. Также было отмечено, что для реализации представленных в ОЭЗ "Усть-Луга" проектов необходимо внесение изменений в российское законодательство. Соответствующий проект уже внесён в Государственную Думу. После принятия закона решение о создании ОЭЗ ППТ "Усть-Луга" вступит в силу.
Заявка Ленинградской области на создание особой экономической зоны была направлена в Министерство экономического развития Российской Федерации в ноябре 2021 года.