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Проект ОЭЗ ППТ "Усть-Луга" получил федеральную поддержку
Проект ОЭЗ ППТ "Усть-Луга" получил федеральную поддержку - РИА Новости, 14.02.2022
Проект ОЭЗ ППТ "Усть-Луга" получил федеральную поддержку
Проект ОЭЗ промышленно-производственного типа (ППТ) "Усть-Луга" получил федеральную поддержку, сообщил губернатор Александр Дрозденко, комментируя итоги... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:48
2022-02-14T17:47
ленинградская область
ленинградская область
усть-луга
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Проект ОЭЗ промышленно-производственного типа (ППТ) "Усть-Луга" получил федеральную поддержку, сообщил губернатор Александр Дрозденко, комментируя итоги заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах,Глава Ленобласти напомнил, что в Усть-Луге планируется реализация крупнейшего проекта по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) – до 45 миллиардов кубических метров ежегодно. С учётом крупных якорных резидентов, налоговых льгот и географических преимуществ, власти области ожидают, что здесь появятся и сопутствующие производства по переработке газовых фракций, полимеров, малотоннажной химии и другие предприятия и исследовательские центры."Если говорить о результатах создания ОЭЗ в цифрах, то мы ожидаем прирост валового регионального продукта Ленинградской области более чем на 300 миллиардов рублей в год, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, свыше 2,3 триллиона рублей инвестиций и более 5,6 тысячи постоянных рабочих мест", ― пояснил Дрозденко.Участники заседания отметили, что референциальные режимы, созданные на территории России, ― ТОР и ОЭЗ ― приносят много пользы для экономики. В частности, благодаря им уже создано порядка 150 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, они помогают строить новые предприятия, вносят значительный вклад в развитие экономики. Также было отмечено, что для реализации представленных в ОЭЗ "Усть-Луга" проектов необходимо внесение изменений в российское законодательство. Соответствующий проект уже внесён в Государственную Думу. После принятия закона решение о создании ОЭЗ ППТ "Усть-Луга" вступит в силу.Заявка Ленинградской области на создание особой экономической зоны была направлена в Министерство экономического развития Российской Федерации в ноябре 2021 года.
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ленинградская область, усть-луга, экономика
17:48 14.02.2022
 

Проект ОЭЗ ППТ "Усть-Луга" получил федеральную поддержку

© Фото : правительство Ленинградской областиЗаседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах
Заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Фото : правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Проект ОЭЗ промышленно-производственного типа (ППТ) "Усть-Луга" получил федеральную поддержку, сообщил губернатор Александр Дрозденко, комментируя итоги заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах,
Глава Ленобласти напомнил, что в Усть-Луге планируется реализация крупнейшего проекта по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) – до 45 миллиардов кубических метров ежегодно. С учётом крупных якорных резидентов, налоговых льгот и географических преимуществ, власти области ожидают, что здесь появятся и сопутствующие производства по переработке газовых фракций, полимеров, малотоннажной химии и другие предприятия и исследовательские центры.
"Если говорить о результатах создания ОЭЗ в цифрах, то мы ожидаем прирост валового регионального продукта Ленинградской области более чем на 300 миллиардов рублей в год, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, свыше 2,3 триллиона рублей инвестиций и более 5,6 тысячи постоянных рабочих мест", ― пояснил Дрозденко.
Участники заседания отметили, что референциальные режимы, созданные на территории России, ― ТОР и ОЭЗ ― приносят много пользы для экономики. В частности, благодаря им уже создано порядка 150 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, они помогают строить новые предприятия, вносят значительный вклад в развитие экономики. Также было отмечено, что для реализации представленных в ОЭЗ "Усть-Луга" проектов необходимо внесение изменений в российское законодательство. Соответствующий проект уже внесён в Государственную Думу. После принятия закона решение о создании ОЭЗ ППТ "Усть-Луга" вступит в силу.
Заявка Ленинградской области на создание особой экономической зоны была направлена в Министерство экономического развития Российской Федерации в ноябре 2021 года.
Генеральный директор ООО Балтийский Химический Комплекс (ООО БКХ) Константин Махов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня 2021, 14:50Ленинградская область
В Усть-Луге в Ленобласти появится особая экономическая зона
 
Ленинградская областьЛенинградская областьУсть-ЛугаЭкономика
 
 
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