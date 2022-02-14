https://ria.ru/20220214/dzhonson-1772793745.html

Джонсон назвал ситуацию вокруг Украины "краем пропасти"

Джонсон назвал ситуацию вокруг Украины "краем пропасти" - РИА Новости, 14.02.2022

Джонсон назвал ситуацию вокруг Украины "краем пропасти"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что "мы находимся на краю пропасти". РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T20:15

2022-02-14T20:15

2022-02-14T21:12

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ЛОНДОН, 14 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что "мы находимся на краю пропасти".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

россия

киев

москва

украина

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в мире, борис джонсон, россия, нато, киев, москва, украина