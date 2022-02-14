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Джонсон назвал ситуацию вокруг Украины "краем пропасти"
Джонсон назвал ситуацию вокруг Украины "краем пропасти" - РИА Новости, 14.02.2022
Джонсон назвал ситуацию вокруг Украины "краем пропасти"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что "мы находимся на краю пропасти". РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T20:15
2022-02-14T21:12
в мире
борис джонсон
россия
нато
киев
москва
украина
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ЛОНДОН, 14 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что "мы находимся на краю пропасти".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, борис джонсон, россия, нато, киев, москва, украина
20:15 14.02.2022 (обновлено: 21:12 14.02.2022)
 
Джонсон назвал ситуацию вокруг Украины "краем пропасти"

Премьер Британии Джонсон призвал все страны к диалогу с Россией

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон
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ЛОНДОН, 14 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что "мы находимся на краю пропасти".
"Мы на краю пропасти, но у президента Путина по-прежнему есть время для того, чтобы отступить. Мы призываем всех вступить в диалог, а правительство России - не допустить того, что будет катастрофической ошибкой для России", - написал Джонсон в Twitter.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 22:27
Спасет ли Россия Украину
 
В миреБорис ДжонсонРоссияНАТОКиевМоскваУкраина
 
 
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