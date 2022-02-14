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Запад толкает Украину к силовой операции в Донбассе, заявили в Генштабе
Запад толкает Украину к силовой операции в Донбассе, заявили в Генштабе - РИА Новости, 14.02.2022
Запад толкает Украину к силовой операции в Донбассе, заявили в Генштабе
Запад провоцирует Украину на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления российского... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:42
2022-02-14T13:47
в мире
россия
донбасс
украина
нато
совет федерации рф
генштаб вс россии
станислав гаджимагомедов
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Запад провоцирует Украину на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления российского Генштаба Станислав Гаджимагомедов."Запад продолжает формировать из Украины враждебное нашей стране государство &lt;…&gt; создавая на ее территории плацдарм для размещения войск НАТО. Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом", — сказал он на круглом столе в Совете Федерации.В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливает присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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в мире, россия, донбасс, украина, нато, совет федерации рф, генштаб вс россии, станислав гаджимагомедов
12:42 14.02.2022 (обновлено: 13:47 14.02.2022)
 
Запад толкает Украину к силовой операции в Донбассе, заявили в Генштабе

Генштаб: Запад провоцирует Украину на силовой сценарий в Донбассе

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Запад провоцирует Украину на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления российского Генштаба Станислав Гаджимагомедов.
"Запад продолжает формировать из Украины враждебное нашей стране государство <…> создавая на ее территории плацдарм для размещения войск НАТО. Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом", — сказал он на круглом столе в Совете Федерации.
В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливает присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
12:18
В ЛНР сообщили о подготовке украинскими националистами сети диверсантов
 
В миреРоссияДонбассУкраинаНАТОСовет Федерации РФГенштаб ВС РоссииСтанислав Гаджимагомедов
 
 
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