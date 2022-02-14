https://ria.ru/20220214/donbass-1772688964.html

Запад толкает Украину к силовой операции в Донбассе, заявили в Генштабе

Запад толкает Украину к силовой операции в Донбассе, заявили в Генштабе - РИА Новости, 14.02.2022

Запад толкает Украину к силовой операции в Донбассе, заявили в Генштабе

Запад провоцирует Украину на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления российского... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:42

2022-02-14T12:42

2022-02-14T13:47

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россия

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украина

нато

совет федерации рф

генштаб вс россии

станислав гаджимагомедов

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Запад провоцирует Украину на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления российского Генштаба Станислав Гаджимагомедов."Запад продолжает формировать из Украины враждебное нашей стране государство <…> создавая на ее территории плацдарм для размещения войск НАТО. Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом", — сказал он на круглом столе в Совете Федерации.В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливает присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220214/donbass-1772682618.html

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в мире, россия, донбасс, украина, нато, совет федерации рф, генштаб вс россии, станислав гаджимагомедов