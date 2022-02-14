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Песков назвал плюс в работе с нынешней администрацией США

Песков назвал плюс в работе с нынешней администрацией США - РИА Новости, 14.02.2022

Песков назвал плюс в работе с нынешней администрацией США

Плюсом в работе с нынешней администрацией США можно назвать наличие определенных каналов для диалога, поскольку пару лет назад диалог был на нуле, заявил... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T09:02

2022-02-14T09:02

2022-02-14T10:01

в мире

дмитрий песков

сша

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Плюсом в работе с нынешней администрацией США можно назвать наличие определенных каналов для диалога, поскольку пару лет назад диалог был на нуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь, наверное, можно в позитив записать то, что как бы ни было тяжело в других направлениях, но все-таки есть определенные каналы для диалога. В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям. Это – плюс. Это – плюс, потому что вы знаете, буквально пару лет назад и диалог-то у нас был на нуле, как таковых контактов не было. Но в остальном, к сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе. Мы находимся на очень, очень низкой точке. Они фактически лежат на полу", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220213/mosch-1772539909.html

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Песков назвал плюс в работе с нынешней администрацией США Плюсом в работе с нынешней администрацией США можно назвать наличие определенных каналов для диалога, поскольку пару лет назад диалог был на нуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 2022-02-14T09:02 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, дмитрий песков, сша, россия